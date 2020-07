Jürgen Damm ficha para el Atlanta United de la MLS

ATLANTA._ Luego de no renovar con Tigres, surgieron cualquier tipo de especulaciones respecto al futuro de Jürgen Damm. Ofertas de América y Chivas, propuestas del futbol europeo y un ofrecimiento del Atlanta United que terminó siendo el ganador.

El cuadro de la MLS confirmó el fichaje de Damm Rascón, que se incorporará a uno de los equipos protagonistas del campeonato norteamericano. Igualmente, el extremo mexicano ya dio a conocer la noticia fiel a su estilo , con un divertido video que encendió las redes sociales.

Jürgen sale con una manta y utilizando todas las camisetas que ha vestido, hasta que al final del clip aparece con la indumentaria rojinegra de The Five Stripes.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N