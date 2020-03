JÃ¼rgen Damm llega a entrenar con Tigres, sin saber del parÃ³n de la Liga MX

FUTBOL

Jürgen Damm llega a entrenar con Tigres, sin saber del parón de la Liga MX

El jugador de la UANL se presentó a Zuazua para la práctica, sin enterarse que la Liga MX había parado por Coronavirus.

Noroeste / Redacción

NUEVO LEÓN._ Tigres canceló el entrenamiento de este lunes ante las medidas de prevención que se han tomado en el país por la pandemia de coronavirus, sin embargo, Jürgen Damm se enteró apenas este lunes cuando llegó a Zuazua.

Su primo Luis subió una historia en Instagram en las instalaciones de entrenamiento de los felinos, donde muestra que arribaron a la Cueva y un guardia les avisó que se había suspendido hasta nuevo aviso.

“No sabía, me acabo de enterar. Ya vi el mensaje, sí me llegó”, dijo el todavía volante felino, mencionando a Javier Aquino porque no le había avisado.

El club tenía programado entrenar este lunes a las 10:00 horas, pero tras el anuncio de la suspensión de la Liga MX por el COVID-19, el jefe de prensa, Alejandro Garza, avisó que se suspendió y avisará la fecha en que volverán al trabajo.

Damm se mantiene entrenando con el equipo, en lo que será su último torneo con el cuadro de la UANL, pues en verano se marchará al Atlanta United como jugador libre, equipo con el que ya firmó precontrato.

El primer equipo no fue el único que no trabajó, ya que los empleados de Sinergia Deportiva también recibieron el día, que es asueto, y volverán este martes a la actividad de manera normal.