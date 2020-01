JÃ¼rgen Klopp me faltÃ³ al respeto, rememora Mohamed sobre su duelo en el Mundial de Clubes

Jürgen Klopp me faltó al respeto, rememora Mohamed sobre su duelo en el Mundial de Clubes

El turco se encuentra gozando de las vacaciones en su país natal donde habló de lo vivido en el Mundial de Clubes

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de llevar a Rayados a la gloria en la Liga MX, Antonio Mohamed descansa en Argentina, recarga energías para seguir escribiendo paginas doradas en la institución regiomontana.

Sí, ir a Boca Juniors o dirigir a la Albiceleste son temas que seducen a Tony, pero en entrevista con El Enganche dejó muy en claro que es feliz en Rayados, club con el que se tendrán que sentar en los siguientes días para finiquitar su nuevo contrato.

“Es una materia pendiente para mi carrera, me seduce mucho la posibilidad de alguna vez poder ser técnico de Boca, pero lo real es que hoy soy el hombre más feliz del mundo en Monterrey.

“Me gustaría (dirigir la Selección) pero no sé si van a dar los tiempos de tantas cosas que me gustarían hacer y si alguna vez confluyen los caminos, claro que me gustaría, pero no sé cómo son los méritos para estar ahí”, declaró.

El estratega sudamericano aceptó que el título ganando ante las Águilas del América es el más importante de toda su carrera pues fue el prometido a su hijo Faryd (QEPD).

“Mi hijo Faryd era muy futbolero, vos imagínate que perdió la vida en un Mundial de futbol y con nueve añitos. Le encantaba el deporte, no se perdía una charla técnica, era de Monterrey y de Huracán. Lo hice del Globo yo cuando fui a la Argentina nos tocó perder el ascenso con Argentinos Juniors en la Promoción y de ahí nos fuimos al Mundial de Alemania. En ese viaje, en tantas noches juntos caminando y hablando de futbol, él me dijo: ahora que volvemos a la Argentina tenemos que ascender a Huracán.

“Yo le dije que no porque había cambiado la comisión directiva y no seguía más en el club y me insistió: Mi sueño es que asciendas a Huracán y verlo en primera, después nos volvemos a México para que saques campeón a Monterrey y por suerte las dos cosas las pudimos hacer, esa es la carga emocional de este título, es una caricia al alma”, indicó.

KLOPP ME FALTÓ AL RESPETO

En el Mundial de Clubes en el duelo ante Liverpool, Tony tuvo un cruce verbal con Jürgen Klopp, estratega del Liverpool; él Turco rememora este episodio con una sonrisa.

“Pasó que me faltó el respeto, se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a (Mohamed) Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y se burlaba como que era un maricón.

“Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura. Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”.

