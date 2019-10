Juez admite solicitud de Sedena en caso aeropuerto de Santa Lucía

Podría aprobar construcción del polémico aeropuerto por seguridad nacional

Noroeste / Redacción

01/10/2019 | 10:55 AM

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que en julio y agosto había concedido tres suspensiones definitivas para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la Base Aérea Militar homónima, hizo "nuevas reflexiones y análisis", y podría aprobar el proyecto.

El juez cambió su postura después de que el 29 de agosto el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República-, aceptó una solicitud presentada un día antes por la Secretaría de la Defensa Nacional para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del país todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.

El 30 de julio, Guzmán Rosas había suspendido las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos.

Sin embargo, en una nueva sentencia dictada el 25 de septiembre, señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del país.

"Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional", argumentó Guzmán Rosas al negar otra suspensión en el amparo 1206/2019.

"De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo", estableció el juez.

El diario Reforma, que informó del hecho, señaló que el juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.

"Es improcedente otorgar la suspensión [alegando] el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio", señaló el juez.

El 23 de septiembre, el colectivo #NoMásDerroches indicó que la Sedena solicitó al juez Guzmán Rosas invocar al "interés nacional" para que se revocaran las suspensiones definitivas otorgadas a partir de amparos y se apruebe el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

"Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el [Poder] Ejecutivo [Federal] decidió invocar 'el interés nacional' y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional", indicó el colectivo en un comunicado.

"Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos.

- Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica.

- Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.

- Que pone en riesgo la protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

"El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que 'vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional' y el 29 de agosto que 'Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos... para tener a tiempo el nuevo aeropuerto", agregó #NoMásDerroches, que dijo: la solicitud de revocación es la "crónica de una maniobra anunciada".

"¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo?", se cuestionó el colectivo.

"¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?", abundó #NoMásDerroches, para luego argumento que lo único que suspendió el Poder Judicial Federal (PJF) fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

"Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente", afirmó el colectivo.

#NoMásDerroches aseveró que de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

"Peor todavía, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la 'seguridad nacional' y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos", señaló el colectivo.