Juez Brian Cogan pospone fecha de sentencia de El Chapo en EU

Según informa el periodista Keegan Hamilton, del medio VICE News el juicio se realizará hasta al 17 de julio

Noroeste / Redacción

La fecha para que el juez federal Brian M. Cogan le dictara sentencia al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, se pospuso hasta al 17 de julio, cuando originalmente estaba programada para el próximo martes 25 de este mes.

Según lo informó el periodista Keegan Hamilton, del medio VICE News, a través de su cuenta de la red social Twitter, el juez Cogan estableció nuevos plazos para los memorandos de sentencia.

Apenas el sábado pasado, la defensa de Guzmán Loera insistió en que se repita el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa a tan solo diez días de que el juez Cogan le dictara sentencia -misma que podría ser de cadena perpetua- en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

A través de un escrito dirigido a Cogan, los abogados del Chapo reiteraron el argumento dicho en marzo pasado, de que algunos miembros del jurado podrían haber incumplido las normas impuestas por el juez federal de no consultar información del juicio por internet o redes sociales.

La defensa del capo sinaloense señaló en las 34 páginas entregadas al juez Cogan, que existen revelaciones de miembros del jurado sin identificar -según una entrevista publicada en el medio digital VICE- consultaron en internet información del capo, por lo que son elementos “suficientemente fuertes para garantizar una investigación”.

El pasado 12 de febrero, El Chapo fue declarado culpable de diez delitos relacionados con el narcotráfico, por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso judicial que se llevó a cabo por casi cuatro meses, en el llamado “Juicio del Siglo”, el más caro y largo en la historia de Estados Unidos.

El periodista Keegan Hamilton, de VICE, publicó una entrevista a un miembro del jurado no identificado, quien aseguraba que al menos cinco miembros del jurado contravinieron las órdenes del juez de manera sistemática y siguieron el caso a través de los medios de comunicación durante el juicio.

El jurado anónimo dijo que el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, sus compañeros consultaron documentos judiciales filtrados que no habían sido considerados durante el proceso y que aseguraban que El Chapo había pagado por mantener sexo con niñas, ya que eran como su “vitamina”.

En este sentido, el escrito de la defensa asegura que el integrante del “jurado sostuvo que varios miembros del panel habían violado de forma generalizada su juramento, y habían desobedecido las instrucciones de la Corte”.

Sin embargo, los abogados del Chapo argumentaron que “dejar sin examinar las abrumadoras acusaciones del miembro del jurado, lavándolas o barriéndolas debajo de la alfombra debido a la notoriedad de Guzmán, podría manchar de manera indeleble la legitimidad del veredicto”.

De forma sarcástica, la defensa del capo sinaloense criticó en una parte de su escrito dirigido al juez, la postura de la Fiscalía asegurando que para el gobierno, el Chapo es tan “malvado” y el caso contra él es tan “fuerte”, que no pudo haber ningún elemento externo que influyera en el veredicto.

“¿El Chapo planeó el asesinato de John F. Kennedy? ¿Y qué? Él es el diablo. ¿El Chapo organizó los ataques del 9/11? Vaya cosa, las evidencias del gobierno fueron aplastantes”, ironizó la defensa del capo sinaloense en un momento de su alegato.

Finalmente, y al igual que en el escrito anterior, el equipo del ex líder del cartel de Sinaloa sostiene que “si no hay justicia procesal para quienes supuestamente son los peores entre nosotros, no puede haber nada para los mejores, ni para nadie”.

La Fiscalía de Estados Unidos ya anunció en abril su rechazo a la petición de los abogados de Guzmán Loera, argumentando que las informaciones publicadas por VICE no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.

Según los fiscales estadounidenses, la petición del Chapo “se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar”, pero que “No hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado”.

“Como el artículo de VICE no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio”, añadieron los fiscales.