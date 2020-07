Juez Cogan pospone audiencia de García Luna a octubre

Los fiscales neoyorquinos y César DeCastro, abogado del ex funcionario federal mexicano, están experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta Estados Unidos por el coronavirus

Noroeste / Redacción

El juez Brian M. Cogan ordenó posponer tres meses una audiencia judicial en el caso de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, debido a los retrasos en logística de la preparación del juicio derivado de la pandemia del coronavirus.

Además, los fiscales neoyorquinos y César DeCastro, abogado del ex funcionario federal mexicano, están experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio de García Luna, en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta EE.UU., el País con más casos y fallecimientos por dicho virus a nivel mundial.

Según lo ordenó el juez federal, la audiencia planeada para el próximo jueves 30 de julio en la Corte del Distrito Este de Nueva York ocurrirá ahora en octubre, después de que la Fiscalía neoyorquina solicitara el aplazamiento, que asegura que aún está esperando respuesta de varios gobiernos, incluido el de México, en su pedido de que compartan pruebas sobre el ex funcionario mexicano.

El 24 de julio, la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York entregó a los abogados defensores de García Luna un paquete de pruebas que usará para el eventual juicio contra el ex funcionario federal mexicano, entre ellas, cocaína y heroína decomisada en el periodo comprendido entre el 2002 al 2009.

Las pruebas contra el ex titular de la SSP Federal mexicana, incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisados en Brooklyn el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna era Coordinador General de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Además, serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo del 2007, que fueron parte de un decomiso de 21 toneladas del narcótico en dicha embarcación, apenas días después de que el Gobierno mexicano encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.

Asimismo la Fiscalía neoyorquina -que depende del Departamento de Justicia estadounidense- también exhibirá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York -donde se realizará el juicio contra García Luna- 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio del 2009.

La defensa de García Luna, que encabeza el abogado César DeCastro, también recibió al menos 60 mil páginas de documentos que no son públicos, como parte del procedimiento conocido como descubrimiento probatorio contra el ex funcionario federal mexicano.

Los documentos incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el Gobierno de México, así como declaraciones rendidas por el propio García Luna.

“El gobierno llamará a declarar durante el juicio a expertos sobre análisis forense de drogas, los métodos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y sobre traducción de español a inglés”, agregó la Fiscalía neoyorquina, que aún no dio acceso a la defensa a la identidad, conclusiones e historial profesional de dichos expertos.

En abril y mayo, la Fiscalía ya había entregado otros documentos a la defensa, referentes a la vida que García Luna llevaba en Florida, a donde se mudó tras su salida del Gobierno Federal mexicano a finales de 2012, así como otras comunicaciones interceptadas.

Además, el 1 de junio los Fiscales del Distrito Sur de Nueva York entregaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el ex funcionario federal mexicano, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.

En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales neoyorquinos dijeron que entregaron las pruebas a los litigantes, además que pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa de García Luna.

Según informó la agencia estadounidense The Associated Press (AP), en ambas cartas, los Fiscales neoyorquinos dijeron, también que entregaban a los abogados de defensores de García Luna, transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del ex funcionario federal mexicano.

La Corte del Distrito Este de Nueva York acusa al ex titular de la SSP Federal mexicana -quien fue detenido el 10 diciembre del 2019 en Dallas, Texas- de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. Ante lo que García Luna se ha declarado no culpable.