Juez español dicta prisión provisional a Emilio Lozoya por riesgo de fuga

El ex director general de Pemex no aceptó la ex tradición al ser reclamado por el Gobierno de México

Carlos Álvarez

13/02/2020 | 06:46 AM

Foto: noroeste.com

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional de España, determinó este jueves prisión provisional incomunicada para Emilio Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado por las autoridades mexicanas por cuatro delitos, entre ellos asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, además de un fraude por 280 millones de dólares. Según fuentes jurídicas citadas por la agencia española EFE, informaron de que el juez tomó declaración al ex funcionario federal mexicano por videoconferencia desde Málaga, debido a que aún no ha sido trasladado a Madrid.

#detenido en España

