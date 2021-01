Juez federal concede amparo al sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Guasave

Desde que inició la actual administración, el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje había negado tomar protesta al representante del Stasag ante este órgano, pero juez de distrito se lo ordena

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un juez federal de distrito con sede en Los Mochis concedió un amparo al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, en el que ordena al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje aceptar la toma de protesta de un representante del Stasag ante dicho órgano colegiado.

Vicente Reyna Parra, abogado del Stasag, explicó que desde que inició el 1 de noviembre de 2018 la presente administración municipal, esta organización gremial no tenía representación ante el Tribunal Municipal, porque el presidente se había negado a tomarle protesta.

“El secretario general (del Stasag) designa al representante de los trabajadores ante el Tribunal Municipal, el tribunal admite y debe notificar al que fue designado que acepte y proteste el cargo, pero por negativa de ellos no se me había permitido aceptar y protestar”, dijo, "Alejandro Pimentel, ante esa negativa, promueve un amparo, se le concede y yo como beneficiario de ese amparo me permiten aceptar y protestar al cargo”.

Esta resolución del juez de distrito implica que los trabajadores del Stasag tengan, ahora sí, un representante ante el Tribunal Municipal, para que las resoluciones que emita tengan veracidad jurídica de que se encuentran representados los trabajadores ante dicha instancia.

Reyna Parra subrayó que todas las resoluciones que ha emitido el Tribunal Municipal en todo este tiempo en que el Stasag no ha tenido representante carecen de validez jurídica.

Agregó que una vez que rindió protesta, entregó un escrito mediante el cual solicita que el secretario de acuerdos asuma las funciones de presidente del tribunal, para que se haga lo que se debió haber hecho desde el 1 de noviembre de 2018, que es que los árbitros representantes tanto de los trabajadores como de la parte patronal se pongan de acuerdo en la designación del presidente del órgano colegiado.

Reyna Parra acudió después ante la dirección Jurídica del Ayuntamiento para entregar la misma solicitud para que entre los árbitros de ambas partes se pongan de acuerdo en designar al presidente del Tribunal Municipal, cargo en el que se ostenta Abelardo Rodríguez Gaxiola.