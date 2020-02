Juez federal deja en libertad a esposa de José Antonio Yépez, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima

El juez federal no encontró elementos para seguir un proceso penal contra la mujer y sus acompañantes

Carlos Álvarez

Un juez federal determinó no vincular a proceso y dejar en libertad a Karina Mora, esposa de José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” -supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible o “huachicol”-, quien fue detenida el pasado 29 de enero, junto a otras tres personas.

Según el diario Reforma, que informó del hecho en base a una fuente de la Fiscalía de Guanajuato, durante una audiencia. El juez federal no encontró elementos para seguir un proceso penal contra la mujer y sus acompañantes César "N", Serafina"N" y Alfonso "N", por portación de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.

El pasado 29 de enero, elementos de las secretarías de Defensa y Marina (Sedena y Semar, respectivamente), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, detuvieron en la comunidad San Miguel Octopan, perteneciente al municipio de Celaya, a la esposa de “El Marro”, junto a tres acompañantes.

A través de un comunicado, la FGR informó que los detenidos fueron ubicados en una “casa de seguridad”, en la que se encontraron diversas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como cartuchos y pertrechos militares.

Los agentes federales incautaron cuatro armas de fuego, dos de calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y un rifle calibre 270. Así como más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos, dos portafusiles y dos artefactos explosivos metálicos.

Además, dentro de la supuesta casa de seguridad se encontraron tres chalecos balísticos, dosis de drogas, tres vehículos, dos cuatrimotos marcas Can-Am Outlander modelos 2017 y 2019, con los números de identificación alterados, y más de 69 mil pesos en efectivo.

El 22 de abril del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reforzar su seguridad, tras la amenaza que supuestamente realizó alias “El Marro” en contra del mandatario nacional y de su familia.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, y yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde”, dijo el mandatario nacional en conferencia de prensa matutina desde Veracruz, en la que estuvo acompañado de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

Además del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina (Sedena y Semar, respectivamente), el general Luis Crescencio Sandoval González​ y el almirante José Rafael Ojeda Durán.

El 19 de enero del 2019, fue localizada en un puente peatonal de Celaya, en Guanajuato, una manta dirigida al presidente López Obrador y firmada por alias “El Marro”.

“Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan”, dirección donde se ubica el domicilio particular de López Obrador, en el cual también vive su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller y su hijo Jesús Ernesto.

El texto se refiere a la camioneta tipo pick up color naranja, cargada con explosivos, que fue abandonada el 31 de enero pasado en la puerta número 4 de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, con una manta en la que el líder huachicolero exigía a López Obrador retirar a los militares que combaten el robo de combustibles en Guanajuato.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, decía el mensaje escrito en la manta.

“Hay te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima (sic)”, se leía en la manta firmada por Yépez Ortíz.

Dos familiares de “El Marro”, fueron liberados la noche del 9 de marzo del 2019, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no pudo obtener las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en el término constitucional de 48 horas.

Una de las personas que salió libre es la cuñada de “El Marro”, identificada como Angélica ‘N’, quien es la supuesta operadora financiera del grupo delictivo y además se encargaba de pagar a pobladores para evitar el ingreso de las autoridades a la zona donde opera dicho cártel.

También fue liberado Javier ‘N’, un elemento en activo de la Policía Federal (PF) y esposo de la cuñada de "El Marro", quien se presume podría haber informado al grupo delictivo sobre posibles operativos, lo cual los alertaba para organizarse previo a la llegada de las autoridades.

Otra persona puesta en libertad es Mariela “N”, quien presuntamente se encargaba de instruir los bloqueos que desde días antes afectaban diversas carreteras estatales.

Las tres personas fueron detenidas en el municipio de Villagrán, Guanajuato, durante el operativo “Golpe de Timón” que las fuerzas federales y estatales de seguridad realizaron en la zona, donde el grupo criminal tiene su principal centro de operación.

Las tres personas fueron detenidas en “un filtro”, por portación de arma de fuego, lo que es considerado un delito federal, debido a lo cual la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no pudo imputarles otros cargos, y juez federal determinó dejarlos en libertad, al no encontrar elementos para vincularlos a proceso.