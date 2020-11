Juez frena orden de aprehensión contra Ramón Sosamontes, ex jefe de oficina en Sedesol y Sedatu, con Rosario Robles

Según el diario Milenio, que informó del hecho este martes, el Juez federal otorgó la medida cautelar al político guerrerense, la cual lo protege contra la aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa

17/11/2020 | 12:17 AM

Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República detener a Ramón Sosamontes HerreraMoro, ex jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la titularidad d María del Rosario Robles Berlanga.

En su demanda de garantías, Sosamontes HerreraMoro solicitó al juez federal la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, “reaprehensión”, citación o comparecencia, así como su ejecución, por parte de la FGR.

"En el supuesto de que la orden de privación de libertad reclamada derive de un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, en términos de la fracción II, del artículo 166, antes invocado, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados [...] únicamente para el efecto de que el solicitante del amparo no sea aprehendido o privado de su libertad personal, únicamente con motivo de los actos que les atribuye en la demanda de amparo que dio origen a este incidente a las autoridades responsables; ello hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva", señala el acuerdo de Sena Velázquez.

Además, el juez federal fijó Sosamontes HerreraMoro, una garantía de 20 mil pesos, misma que deberá exhibir en los próximos cinco días, para que la suspensión prevalezca. Asimismo, en próximas fechas, el juzgador determinará si concede la suspensión definitiva al ex jefe de Oficina de la ex titular de SEDESOL y SEDATU.

El 29 de agosto del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes HerreraMoro, ex jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la titularidad d María del Rosario Robles Berlanga.

El ex funcionario federal había solicitado un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, sin embargo, Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, aún no admite a trámite la demanda de garantías de Sosamontes HerreraMoro, además de que solicitó aclarar el recurso jurídico.

Por otra parte, el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó conceder una suspensión definitiva al ex funcionario federal, luego de que Sosamontes HerreraMoro pidió la protección de la justicia ante una posible orden de aprehensión.

Sin embargo, al no existir algún mandamiento de captura contra el ex jefe de oficina de la Sedesol y Sedatu, se negó la medida cautelar, aunque el juicio que se lleva a cabo contra el ex funcionario federal -uno de los personajes más cercanos a Robles Berlanga- continuará desahogándose.

Sosamontes HerreraMoro promovió el 8 de agosto, el amparo 621/2019, contra cualquier orden de captura, el mismo día en que se realizó la primera audiencia de imputación contra Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso y se encuentra en la cárcel por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

El 13 de agosto, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles Berlanga por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada por dos meses, al existir el riesgo de fuga, por lo que la ex funcionaria federal fue ingresada al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

PERFIL DE RAMÓN SOSAMONTES

Sosamontes HerreraMoro, originario de Chilpancingo de los Bravo, capital de Guerrero, es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Administración Pública por la misma institución educativa.

En 1968 ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), instituto político en el que militó hasta 1981. Durante ese periodo participó en la campaña presidencial de Valentín Campa Salazar, en 1976, y en la de Arnoldo Martínez Verdugo, en 1982.

En 1979 fue candidato del PCM a diputado federal por el V Distrito Electoral Federal de Guerrero. Después, Sosamontes HerreraMoro fue cofundador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), en 1981. De 1997 a 1999 fue Jefe delegacional de Venustiano Carranza, y de ese mismo año hasta el 2000 lo fue en Iztapalapa, en el entonces Distrito Federal.

Asimismo, fungió como Secretario General del PSUM en el Distrito Federal, en 1985. Además, fue el primer coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988.

De 1994 a 1997 fue diputado por la primera circunscripción en la LVI legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, donde fungió como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, así como miembro de la Comisión Especial del Seguimiento a las investigaciones en torno a los atentados en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.

Fue director de la policía auxiliar del Gobierno del Distrito Federal. Luego, de 2000 a 2002, fungió como subsecretario de Seguridad Pública en el GDF, cuya titular era la ex secretaria de la Sedesol y Sedatu con Peña Nieto. Sin embargo, en el año 2002 renunció a su cargo y se convirtió en el nuevo vocero durante la campaña de Robles Berlanga a la presidencia del PRD nacional, misma que ganó.

Robles Berlanga asumió la presidencia del PRD nacional de 2002 a 2003 y Sosamontes HerreraMoro se convirtió en el secretario de Asuntos Electorales de dicho instituto político a lo largo de un año. El político guerrerense renunció al PRD en marzo del 2004.

Sosamontes HerreraMoro fue uno de los personajes que supuestamente recibió dinero del empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz -ex pareja sentimental de Robles Berlanga, primera era Jefa de Gobierno del DF-, patrocinador de campañas, y después, desde las administraciones públicas, sus patrocinados le asignaban obras y contratos.

El 3 de marzo de 2004, fueron exhibidos una serie de videos -grabados en abril del 2003-, en los cuales Ahumada Kurtz reclamaba que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el DF había incumplido con otorgar dichos contratos. En ese entonces Robles Berlanga era presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Ahumada Kurtz se dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos donde se le observaba sobornando a servidores públicos, que supuestamente era dinero para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

En los llamados “Videoescándalos”, se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletines o bolsas con fajos de billetes a René Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.

Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra por un fraude por 31 millones de dólares.

El empresario de origen argentino fue detenido el 30 de marzo de 2004, en La Habana, por las autoridades cubanas, tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado a territorio mexicano, donde estuvo encarcelado por un presunto fraude cometido contra el GDF. Sin embargo, recuperó su libertad el 8 de mayo de 2007.

En octubre de 2012, como miembro del grupo Concertación Mexicana -que aspiraba a constituirse como partido político- Sosamontes HerreraMoro firmó un acuerdo con Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional.