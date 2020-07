Juez gira orden de aprehensión contra 'Billy' Álvarez, dueño de Cruz Azul

“Billy” Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, sería señalado por por delincuencia organizada y lavado de dinero

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– Un Juez habría girado una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz AzuL.

“Billy” Álvarez, como se conoce al sujeto, es señalado como líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como fachada, de acuerdo con los abogados de la parte disidente de la Cooperativa Cruz Azul.

También se habrían girado órdenes de captura contra Mario Sánchez, director financiero, y Eduardo Borrell, director jurídico, y Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros, de acuerdo con un comunicado de los abogados de la parte disidente de la Cooperativa Cruz Azul.

“Los hechos que se les imputan, consisten en que, durante al menos 6 años, los investigados se organizaron de hecho para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos”.

La Cooperativa Cruz Azul dijo a SinEmbargo que todavía no tienen información oficial sobre la supuesta orden de captura contra su presidente.

Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.

EL MODUS OPERANDI

Pero, ¿cómo operó este esquema de lavado de dinero? De acuerdo con la declaración de quien fuera Tesorero de la Cooperativa a la que SinEmbargo tuvo acceso, durante los años 2014 a 2016 se percató que existían diversas cotizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían sido directamente autorizadas por Guillermo Álvarez y no seguían los protocolos internos de la organización, los cuales consistían en generar un pedido o contrato y que lo autorizara el área correspondiente.

El extesorero de la Cooperativa acusó a “Billy” Álvarez de haber instruido desde el 2014 el pago por parte de la Cooperativa a empresas fantasma respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio, pero sí se facturó y cobró, generando gastos inexistentes en perjuicio de la organización y sus socios.

El testigo dice en su declaración, con fecha del 2 de marzo de 2020, que cuando se dio cuenta de este modus operandi solicitó que las facturas ya no las firmara solo el Director General de la empresa, sino también estuviera la rúbrica de los directores de Jurídico, Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y Vigilancia; sin embargo, por haber presentado esta solicitud, Guillermo Álvarez lo suspendió de sus labores como director Financiero.

El mismo esquema fue denunciado por quien fuera Tesorera de la Cooperativa. En su declaración detalla que durante los años 2015 a 2019 se dio cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero relacionados con servicios no prestados las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Álvarez, mismas que no seguía el proceso interno.

La extesorera acusó a “Billy” Álvarez de instruir pagos de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio.

“La extesorera y el exdirector de Administración acudieron ante la Fiscalía y prefirieron decir ‘Yo no estuve de acuerdo (con los desvíos) y tan no estuve de acuerdo que el señor ‘Billy’ Álvarez me corrió después de estos hechos porque me opuse a realizar este tipo de acciones que para él eran normales y los hacía constantemente”, señaló el abogado Barradas. “Ellos exhiben las facturas, reconocen la firma de ‘Billy’ y explican que él les ordenaba realizar esos movimientos y se exhiben los comprobantes de las transferencias bancarias”.