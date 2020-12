Juez gira, otra vez, orden de aprehensión contra hermana de Lozoya por caso Agro Nitrogenados

Según Milenio, en la carpeta de investigación de la FGR se establece que, de junio a noviembre del 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana Lozoya Austin, sin que se identificara el origen de la transferencia

Noroeste / Redacción

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, otorgó el 29 de octubre a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del caso de la planta de Agro Nitrogenados.

Así lo informó este jueves el diario Milenio, mismo que recordó que en septiembre pasado, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ampararon a la hermana del ex funcionario federal, lo que dejó sin efecto la orden de aprehensión.

Los magistrados del Tribunal federal señalaron que la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin carecía de fundamentación y motivación en lo relativo a la justificación de la necesidad de cautela, por lo que ordenaron a Zúñiga Mendoza purgar dicho vicio y manifestarse si era posible que a la hermana del ex director general de PEMEX se le podía citar a comparecer en vez de privarla de su libertad.

Asimismo, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal señalaron que la FGR no pidió una audiencia oral y privada, sino que además no demostró en su solicitud por escrito la necesidad de cautela, con lo que se vulneró el principio de deber de lealtad del agente del Ministerio Público.

Aunado a ello, la hermana del ex director general de PEMEX indicó en su demanda de garantías que la FGR omitió y ocultó constancias que demostraban que no se encontraba sustraída de la acción de la justicia.

Por su parte, la Fiscalía informó al Tribunal federal que no citó a Gilda Susana Lozoya Austin, porque "la quejosa cuenta con capacidad económica para evadir la acción de la justicia, en tanto tiene facilidades para salir del país" y que se demostró que no tiene arraigo en la Ciudad de México.

En acato al amparo, el juez de control dejó sin efecto la orden de aprehensión contra la hermana del ex director general de PEMEX, pero días después volvió a librar el mandamiento judicial el cual puede cumplimentar la FGR.

Ante esta situación, la hermana del ex funcionario federal promovió un amparo, pero no solicitó la suspensión, ello a pesar de que el que se le imputa es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que podría enfrentar su proceso en libertad, agregó el mismo rotativo.

Según Milenio, en la carpeta de investigación de la FGR se establece que, de junio a noviembre del 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana Lozoya Austin, sin que se identificara el origen de la transferencia.

La FGR precisa, también, que el dueño y presidente de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, utilizó el sistema financiero mexicano, y transfirió el dinero, durante diferentes fechas de noviembre del 2012, desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza.

Tochos Holding Limited fue la empresa que recibió los recursos, de la cual es beneficiaria y titular Gilda Susana Lozoya Austin, quien utilizó los 3 millones de dólares para la compra de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, de la capital mexicana, y que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas.

El 11 de junio del 2019, Emilio Ricardo Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclararan diversas irregularidades en su actual proceso judicial.

Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.

En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.

Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.