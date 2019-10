Juez libera a otros 2 implicados en el caso Ayotzinapa; sabadazo, de nueva cuenta, critica Encinas

Alejandro Encinas opinó que la notificación del Juzgado en Tamaulipas se trata de “un sabadazo” y aseguró que integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotizinapa lamentaron las liberaciones.

Sinembargo.MX

Ciudad de México,octubre (SinEmbargo).– Otros dos presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron liberados hoy por el Poder Judicial, informó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el funcionario, fue el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas quien ordenó la liberación inmediata de Carlos “C” y Raúl “J”, quienes serían procesados por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

El auto de libertad fue otorgado por el órgano jurisdiccional por falta de elementos para procesar a los dos hombres, precisó Encinas en un comunicado.

El funcionario calificó la decisión como “un sabadazo” y aseguró que integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la criticaron que se deje en segundo plano a las víctimas.

“Los integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotizinapa, lamentan que el sistema de impartición de justicia interprete la ley mecánicamente subordinando el derecho de las víctimas y renunciando a su mandato”, expuso.

La liberación de Carlos “C” y Raúl “J” ya había sido anunciada ayer por Encinas después de su participación en el foro “Fiscalías de Derechos Humanos, buenas prácticas para América Latina”, ahí recordó que el Juez Samuel Ventura Ramos ha liberado en menos de un mes a 29 personas.

“En menos de un mes, este Juez ha liberado a 29 personas, con lo cual de las 142 personas que teníamos detenidas en el caso Ayotzinapa, quedan 64, y con estos criterios pueden obtener la libertad“, lamentó en entrevista con medios.

Previo a Carlos “C” y Raúl “J”, Osiel “B” también fue liberado.

El Subsecretario explicó que Ventura Ramos argumentó en su decisión la presencia de violaciones a los derechos humanos de los tres sujetos, sin embargo, pidió que “si hubo tortura, que nos diga quiénes fueron los torturadores, hay que castigar a los torturadores”.

EL JUEZ YA HABÍA LIBERADO A 24

Apenas el 15 de septiembre, Alejandro Encinas aseguró que la decisión del Juez que liberó a 24 policías detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo de “la miseria y la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país

También anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos y diligencias contra el ex Procurador José Murillo Karam; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio; y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso.

“Nosotros no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue por la desaparición de los 43 estudiantes”, dijo Encinas Rodríguez en conferencia de prensa.

Un día antes, el Juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, dejó en libertad a 24 policías locales procesados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Posteriormente, la FGR informó que inició las diligencias necesarias para iniciar investigaciones contra los funcionarios que fueron omisos en brindar justicia para el caso.

“De acuerdo a lo declarado ayer por la Fiscalía General de la República, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica”, precisó.