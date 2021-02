Juez ordenó al Ayuntamiento de Mazatlán pagar a Nafta Lubricantes por demanda perdida: Alcalde

Se tiene que cumplir para liquidar 141.8 millones de pesos a la empresa, dice Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Se hará lo que se tenga que hacer para pagar 141.8 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes, que demandó al Ayuntamiento de Mazatlán, luego que un juez ordenó al Gobierno municipal el cumplimiento de pagos por perjuicios, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"El procedimiento que se deba hacer, se tiene que cumplir, o sea, la deuda no es nuestra, que quede claro, porque muchas veces los medios como los de ustedes hacen creer cosas a la ciudadanía que no son, por eso yo hablo muy claro, es un adeudo que dejaron, que se hizo por irresponsabilidad de algunos ex alcaldes y fue creciendo, creciendo", añadió.

"Hoy (viernes) un juez dio la orden de pagar, entonces hay que cumplir, pero no tenemos recursos para pagar".

- ¿Entonces cómo se haría para cumplir la orden de un juez?

- Eso es lo que están viendo los financieros, cómo va a poder pagar el Ayuntamiento.

- ¿Tendría qué solicitar algún préstamo?

- Lo que sea necesario, pero si no cumplimos, nosotros vamos a pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de otros.

A pregunta expresa de si para pagar ese adeudo se tendría que solicitar autorización del Congreso del Estado para pedir un préstamo, Benítez Torres enfatizó que lo que se tenga que hacer, se va a hacer.

De acuerdo con lo que se ha informado, dicho pago es el resultado de una demanda que la empresa Nafta Lubricantes interpuso contra el Ayuntamiento de Mazatlán en diciembre de 2014, debido a la cancelación de un permiso para construir una gasolinera dos años antes, en 2012, en un terreno ubicado entre las avenidas Cruz Lizárraga y del Mar, así como la calle Doctor Rafael Domínguez, en la Colonia Palos Prietos, a pesar de que los mismos reglamentos municipales prohíben construir una estación de servicio en dicha zona.