Juez rechaza argumento de defensa propia de Pablo Lyle

Una corte de Miami-Dade decide que el protagonista de Mirreyes vs Godínez permanecerá en arresto domiciliario y deberá volver a la corte ya que el proceso por homicidio involuntario continuará; la nueva cita será el 9 de septiembre

Noroeste / Redacción

23/08/2019 | 10:05 AM

MIAMI._ Tras rechazar el argumento de “defensa propia” y con suficientes pruebas para seguir con las acusaciones de homicidio involuntario, un juez determinó que continuará el juicio del actor sinaloense Pablo Lyle.

Este jueves se llevó a cabo en una corte de Miami-Dade una audiencia de “defensa” en busca de desestimar el caso del protagonista de Mirreyes vs Godínez, quien golpeó al hombre de origen cubano Juan Ricardo Hernández, que lamentablemente falleció días después.

La autopsia, elaborada por el Departamento del Forense del Condado de Miami, revela que la causa de muerte del hombre de 63 años fue: “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”.

Durante la audiencia, con la que el actor buscaba ampararse bajo la polémica ley "Stand your grounds", se hizo un recuento del incidente y Pablo argumentó defensa propia, citó excelsior.com.

Sus abogados presentaron pruebas y alegaron que su cliente actuó de esa manera ya que “quería proteger a su familia y temía que Hernández tuviera un arma en su auto (...). Solo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pegó repetidamente”.

La fiscal Rachel Morales-Gellis declaró que no había amenaza inminente, ya que la acción de Lyle no estaba justificada y la víctima no estaba armada.

Al finalizar la audiencia, el juez desestimó los argumentos de Lyle, quien permanecerá en arresto domiciliario y deberá volver a la corte ya que el proceso por homicidio involuntario continuará.

La nueva cita con la justicia será el 9 de septiembre.