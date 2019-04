Juez rechaza vincular a proceso a ex funcionario de Sedesol relacionado con la Estafa Maestra

Los señalamientos de la FGR acusan a Simón Pedro de León, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, de haber incurrido supuestamente en el uso indebido de funciones y atribuciones al suscribir un convenio con la UIEM que derivó en un daño al erario por 124 millones de pesos.

Sinembargo.MX

La FGR argumentó en su denuncia que el ex coordinador de Sedesol realizó una contratación indebida al no cumplir con los requisitos que garanticen al Estado las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento; además de que no verificó que la UIEM contara con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios para los que fue contratada.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Un juez federal rechazó vincular a proceso al ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro de León Mojarro, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones que derivó en un daño al erariopor 124 millones de pesos.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Fernando Payá Ayala, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para vincular al ex funcionario con supuesta contratación indebida de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Los señalamientos de la Fiscalía acusan que Simón Pedro de León incurrió supuestamente en el delito de uso indebido de funciones y atribuciones al suscribir el convenio UCD/33901/010/2015 en marzo de 2015 con la Universidad mexiquense para realizar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) con el propósito de identificar a las personas en situación de pobreza alimentaria extrema en todo el país.

La FGR argumentó en su denuncia que el ex coordinador de Sedesol realizó una contratación indebida al no cumplir con los requisitos que garanticen al Estado las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento; además de que no verificó que la UIEM contara con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios para los que fue contratada.

Otra de las omisiones cometidas en dicho convenio fue no haber publicado las bases del mismo en los sitios de Compranet y Sedesol, cómo lo marca la normativa; además de que la institución subcontrató más del 49.3 por ciento del monto del contrato, tope establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Pese a estos señalamientos, el juez Payá consideró que dichas omisiones derivaban de la Ley de Adquisiciones, misma que, de acuerdo con el juzgador, no era aplicable al momento en el que este convenio fue celebrado.

La absolución de Simón Pedro de León Mojarro se suma a la de otro ex funcionario vinculado a la Estafa Maestra, Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien era señalado por la Fiscalía General de la República también por el presunto usi indebido de facultades y atribuciones por una presunta contratación indebida de la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero por 185 millones de pesos.

Cabe destacar que Javier Báez Álvarez también fue exonerado por el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Fernando Payá Ayala, el cual determinó no vincularlo a proceso el pasado 26 de marzo.

FGR INVESTIGA LA ESTAFA MAESTRA

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) están sujetos a proceso por el caso de la Estafa Maestra; y hay averiguaciones previas contra siete ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). También anunció que hasta el momento la investigación “no ha sido satisfactoria” por lo que se está solicitando una explicación del caso.

En conferencia de prensa, el Fiscal detalló que hay averiguaciones abiertas desde 2015 y que existen cuatro procesos que incluyen a estos seis ex funcionarios, los cuales sin embargo llevan su proceso en libertad.

“Las personas están libres, ya que los delitos que presuntamente cometieron no están contemplados con prisión preventiva oficiosa o grave”, dijo Gertz. El titular de Fiscalía aseguró que se investigará “hasta el fondo”.

También informó que hay otras tres averiguaciones previas contra siete ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Además de que hay otras 16 carpetas de investigación en proceso que involucran a 57 personas de las dos dependencias.

“Para la Fiscalía General es fundamental manejar todo con transparencia y la investigación de la Estafa Maestra hasta el momento no ha sido satisfactoria; por eso he solicitado una explicación de cómo avanza, qué podemos esperar y para cuándo vamos a tener resultados”, anunció Gertz Manero.

También anunció que se han presentado ocho amparos de ex funcionarios que impiden llevar a cabo la audiencia inicial.

Indicó que hay una “estrecha coordinación” entre la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación.