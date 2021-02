Juez suspende audiencia de Rosario Robles

FGR no otorgará beneficios a la ex funcionaria

Carlos Álvarez

26/02/2021 | 12:56 AM

Encabezados por Mónica Martell Olguín, fiscales de la Fiscalía General de la República ratificaron este viernes ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que no otorgarán a María del Rosario Robles Berlanga, el beneficio del procedimiento abreviado, en el que debe declararse culpable para obtener una pena mínima, debido a que, supuestamente, la ex funcionara federal no quiere reparar un daño a la hacienda pública por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Según lo informó el diario Reforma, basado en informes federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que en este caso tiene la calidad de ofendida-, secundó la postura de la FGR y manifestó que también estaba de acuerdo en llevar a cabo la audiencia intermedia contra la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 17 de febrero, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó al juez federal que la FGR no concedería a Robles Berlanga, ni el procedimiento abreviado, ni el criterio de oportunidad, beneficio este último que consiste en colaborar con información en las investigaciones del Ministerio Público a cambio de la cancelación de la acción penal.

En la audiencia de este viernes 26 de febrero, los fiscales federales ratificaron lo anterior ante el juez de control y expusieron que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, porque en las negociaciones, la ex titular de la SEDEDOL y la SEDATU no aceptó reparar el daño. Por lo anterior, pidieron al juzgador llevar a cabo la audiencia intermedia. Sin embargo, esta fue diferida hasta a las 10:00 horas del próximo 26 de marzo.

La ASF también expuso estar de acuerdo con la Fiscalía General de la República y pidió al juez federal pasar a la etapa intermedia, ya que no hay interés de la imputada en reparar el daño, que asciende en este proceso a 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

En el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, enviado el pasado 17 de febrero al juez Villar Ceballos, el subprocurador Ramos López explicó que los beneficios del procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad son inviables, porque la ex funcionaria federal quiere una pena de tres años sin pagar la reparación del daño, además de que no aportó a la FGR información sobre delitos más graves a los que le imputan, ni se comprometió a ratificar dichos informes.

"Su defensa particular en la audiencia del 10 de febrero de 2021 señaló como propuesta para un procedimiento abreviado que se le impusiera a María del Rosario Robles Berlanga una pena de 3 años de prisión y que no procediera pagar la reparación del daño", dijo el subprocurador Ramos López en el documento también suscrito por Teresa Maldonado Rodríguez, una de las fiscales que litiga el caso.

Según el mismo rotativo, en caso de que este viernes el juez Villar Ceballos hubiera continuar con la audiencia intermedia, los fiscales federales habrían procedido a acusar formalmente a Robles Berlanga y pedirán imponerle 21 años de prisión, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque presuntamente fue omisa ante los desvíos de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada "Estafa Maestra".

En punto de las 10:56 horas, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dio inicio a la audiencia intermedia en la que también serán depurados 300 datos de prueba de la Fiscalía General de la República y 53 de la defensa de Robles Berlanga, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés.

Del total de las 300 pruebas que constan en la acusación contra la ex titular de la SEDESOL y SEDATU, 231 son documentos, entre ellos convenios, contratos y auditorías; mientras que 56 son testimonios de funcionarios de seis dependencias y 4 testigos colaboradores. Asimismo, 13 son discos compactos con presentaciones en Power Point, con tablas y datos relacionados con testimonios.

Sin embargo, el mismo diario informó que la ex funcionaria federal no podrá ser llevada a juicio "durante un buen tiempo", ya que Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, suspendió en forma indefinida la apertura de un juicio contra Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El juzgador federal concedió a la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU una suspensión definitiva que, por un lado, autorizaba llevar a cabo este viernes 26 de febrero, la audiencia intermedia en la que los fiscales federales formularían en forma verbal la acusación contra Robles Berlanga por el citado ilícito.

Es decir, las pruebas y testimonios serían sujetos de debate y Villar Ceballos definirá cuáles serán los datos considerados para el juicio. Lo que no podría hacer el juez federal de la causa es que, una vez concluida la audiencia intermedia, dicte precisamente el acuerdo para abrir el juicio.

"Es una obligación legal del juez responsable suspender el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la sentencia ejecutoriada que recaiga en el juicio principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo de la Ley de Amparo", según dictó Vargas Alarcón.

Según Reforma, la norma citada por el juez federal precisa que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, y esa circunstancia prevalecerá hasta que sea notificada de la resolución de última instancia en el amparo.