Juez suspende construcción de Santa Lucía y ordena al Gobierno de AMLO a aclarar si cancelación de Texcoco fue legal

Carlos Álvarez

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió este jueves una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno Federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo promovidos por el colectivo de organizaciones no gubernamentales #NoMásDerroches.

La resolución judicial también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM). Lo anterior guarda congruencia con lo resuelto el lunes de esta semana en el mismo sentido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver un recurso de queja emanado del mismo asunto.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción del AISL. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros.

Permisos y estudios en dichas materias que, en su mayoría, dependían de la propia Administración Pública Federal, para que el Gobierno Federal estuviera en la posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún, recordó el colectivo de ONG's en un comunicado.

Semarnat concluye estudio y da luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía

"Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva. Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando el colectivo desde un inicio", indicó.

"[...] antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del Gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución", abundó #NoMásDerroches.

El colectivo de ONG's recordó que por medio de argumentos jurídicos ha exigido la cancelación del aeropuerto en Santa Lucía y la reanudación de un proyecto en Texcoco, a través de contratos celebrados con empresas calificadas y honestas, "por medio de licitaciones transparentes y rigurosamente vigiladas tanto por las autoridades como por la ciudadanía".

Según #NoMásDerroches, con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, "una vez más, demuestra ser un contrapeso a las decisiones de las otras ramas de gobierno que pudieren apartarse de lo que determinen nuestras leyes o resultar en el ejercicio ineficaz de los recursos de los mexicanos".

Tribunal suspende obra del aeropuerto de Santa Lucía

El colectivo de ONG's abundó que seguirá recurriendo a la vía legal "en contra de cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y medio ambiente y violaciones a los derechos humanos".

Con la suspensión definitiva, el Gobierno Federal tendrá que probar y sustentar múltiples aspectos técnicos y económicos de la decisión de cancelar el NAIM, así como la conveniencia de que operen al mismo tiempo Santa Lucía, el Aeropuerto de Toluca, y el Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Gobierno puede impugnar la resolución dictada el pasado lunes por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la queja 248/2019, al revocar una negativa de suspensión provisional dictada inicialmente por el juez.

"En el caso, el interés social que justifica la suspensión pasa por el eficiente y racional ejercicio de los recursos públicos, en tanto que la obra (Texcoco) implicó cuantiosos recursos públicos, precedidos de múltiples acciones de planeación, presupuestación y autorizaciones (incluso bajo el más riguroso marco legal aplicable a cuestiones plurianuales), que le habrían dotado de una presunción de legalidad, pertinencia y oportunidad", afirmó el tribunal colegiado.

"Si la decisión es la cancelación de una obra autorizada, presupuestada y en ejecución, sobre todo de la magnitud de la que versa el presente juicio, precisamente por la cuantiosa pérdida que implica de recursos, exige por eso mismo que se trate de una motivación reforzada", agregó el tribunal.

El pasado 20 de julio, durante su visita por el estado de San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún no entregaba el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía, horas después medios nacionales comunicaron que este ya estaba disponible desde el pasado 18 de julio y que era posible consultarlo en su página de Transparencia.

Antes, el 4 de junio, el mandatario nacional aseguró que la obra del Aeropuerto de Santa Lucía ni siquiera inicia, pero que respetará la decisión judicial al respecto y que esperarán los dictámenes y permisos de impacto ambiental correspondientes.

"Está obra de Santa Lucía, le molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio, ya lo teníaa amarrado. Acuérdense ustedes lo que hicieron. Tres o cuatro meses antes de la elección, solicitaron un crédito, para amarrar completamente el negocio. Y no les importó que iban a construir el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México, donde se inunda medio metro", afirmó López Obrador.

"Querían convertir el aeropuerto en un nuevo Santa Fe. Ya tenían todo el negocio inmobiliario. 600 hectáreas del nuevo aeropuerto. Muy ambiciosos, no tienen llenadora. Y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo. Y no les importaron las aves, ni los patos. No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí, no vieron nada, se callaron como momias", dijo el mandatario nacional.

"¿Saben cuánto era lo estimado? 300 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. Por eso andan desatados, campañas en medios, reportajes [...] Me decían que están utilizando drones, en todo el aérea de Santa Lucía, para obtener supuestas pruebas de que se está trabajando. Pero drones, están muy desesperados", abundó el político tabasqueño en su conferencia de prensa matutina.

"Lo mismo con la refinería Dos Bocas, que no hay estudios de impacto ambiental, que va a costar más, que no se va a acabar de construir. Y el Tren Maya, lo mismo, que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales, que es utilizar la vía del ferrocarril que construyó el general Lázaro Cárdenas y se concluyó cuando era presidente Miguel Alemán", concluyó López Obrador.

