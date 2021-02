Jugador de León revela que disputó la final contra Pumas contagiado de Covid-19

Gigliotti llegó al plantel en el Guard1anes 2020, donde ha disputado 21 duelos logrando siete anotaciones

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El argentino Emmanuel Gigliotti, delantero del León, confesó que jugó la final contra Pumas contagiado de coronavirus, aunque, aseguró, en ese momento desconocía que era positivo.

El jugador comentó en una entrevista a TyC en Argentina que supo que tenía el Covid-19 un día después de haber ganado el Torneo Guard1anes 2020, donde metió dos goles; uno en el partido de ida y el segundo en el de vuelta de CU.

“En junio me vengo para acá (León), para el equipo que mejor juega en México, pero le faltaba esa gota de suerte, había perdido una final, tuve la suerte de llegar y cooperar en la final con dos goles para salir campeón. Jugué una final, sin saberlo, contagiado. Al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, detalló para TYC Sports.

Gigliotti llegó al plantel en el Guard1anes 2020, donde ha disputado 21 duelos logrando siete anotaciones. El delantero argentino tuvo un buen semestre con los “Esmeraldas”, ya que gracias a sus dos goles en la final, el León pudo obtener su octava estrella.

En enero, a unos días del comienzo del Torneo Guardianes 2021, el campeón el futbol mexicano informó que habían detectado cinco casos positivos de Covid-19 dentro del equipo.

Aunque el club nunca reveló los nombres de los contagiados, aseguró que los casos positivos estuvieron en aislamiento y observación, haciendo un llamado a no bajar la guardia y acatar las medidas de prevención.