Jugadoras de Águilas UAS van al Campeonato Mundial de Softbol Pony League

El equipo mexicano está integrado en un 90 por ciento con jugadoras uaseñas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con equipos integrados en un 90 por ciento por jugadoras de las Águilas UAS, México estará participando del 23 al 27 de julio en Deer Park, Texas, en el Campeonato Mundial de Softbol Pony League.

Jorge “Chino” Corvera Rojo está de nuevo al frente del seleccionado mexicano, ya que el año pasado también hicieron el viaje al Campeonato Mundial Pony League en Estados Unidos, donde consiguieron un honroso tercer lugar.

“Este año vamos con dos equipos, Sub 18 y Sub 16. El Sub 18 con jovencitas de primero o segundo año de universidad y el Sub 16 con niñas de preparatoria; equipos compuestos en un 90 por ciento con jugadoras de las Águilas UAS”, señaló el responsable del softbol en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estos dos equipos se ganaron el derecho de representar a México al conquistar hace unos días el Campeonato Nacional de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, celebrado el Zapopan, Jalisco, llevando la representación de Liga Culiacán y Región tres.

Ahora les toca representar a México donde enfrentarán a equipos de Estados Unidos, China, Puerto Rico, Japón y Europa, entre otros.

“Ya tenemos prácticamente todo listo. La sede nos da algunas habitaciones. Ya metimos la solicitud para hacer el viaje en un autobús de la Universidad Autónoma de Sinaloa, debido a que en su gran mayoría son jugadoras de las Águilas UAS que nos representarán en eventos como la Universiada Nacional”, agregó el popular “Chino” Corvera.

Y las que no lo son, lo serán próximamente como es el caso de Silvia Ochoa Bojórquez, jardinera, que representará a la UAS en el equipo mexicano Sub 18.

“El año pasado conseguimos un honroso tercer lugar. Con esa experiencia ganada esperemos nos sirva para este año ser campeonas del mundo. Y una vez que concluya ese torneo regresaremos a Culiacán para unirnos a las filas de las Águilas UAS ya que ingresaremos al primer año de nuestra carrera profesional”, dijo Silvia Ochoa, que el año pasado también asistió al Campeonato del Mundo Pony League.

“Estamos ansiosas por jugar, con ser parte del equipo de softbol de las Águilas porque sé la calidad de sus jugadoras, que siempre están peleando los primeros jugares nacionales y porque en Sinaloa es la institución educativa que más apoya al deporte”.