Jugadores de la NBA pretenden dejar su legado contra el racismo en las elecciones de EU

Empujar el sobre de la votación podría proporcionar un legado tangible para los actores de la conciencia social de hoy que quieren hacer la transición del simbolismo en un cambio sustancial

Noroeste / Redacción

13/08/2020 | 10:00 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los jugadores de la NBA se basan en el marco de las protestas de Colin Kaepernick durante el himno nacional que ayudó a crear conciencia sobre la brutalidad policial, esfuerzos que han permeado la liga desde que reinició su temporada en Florida el mes pasado en medio de la pandemia de coronavirus.

Pero donde las demostraciones de Kaepernick crearon conciencia, los jugadores de la NBA quieren que sus acciones muevan más la aguja. Pero transformar la aceptación generalizada de la justicia social en Estados Unidos de un momento a un movimiento requiere apuntar a las barreras sistémicas y cambiar las leyes, no sólo las mentalidades.

Un objetivo ha sido la votación, con iniciativas como More Than A Vote, liderada por LeBron James.

“Tenemos algunos oídos”, dijo James recientemente, “y seguiremos empujando los límites”.

Empujar el sobre de la votación podría proporcionar un legado tangible para los actores de la conciencia social de hoy que quieren hacer la transición del simbolismo en un cambio sustancial.

Según el Pew Research Center, la participación de los votantes negros experimentó un aumento considerable durante las elecciones de mitad de periodo de 2018 al 51.4 por ciento, un aumento de 10.8 puntos porcentuales desde 2014. Eso es después de disminuir en 2016 por primera vez en dos décadas.

More Than A Vote está trabajando para que esa tendencia continúe en 2020. Hasta ahora, los principales objetivos del grupo han sido ayudar a restaurar los derechos de voto de los ex delincuentes y la obtención de espacios en los estados en los que el acceso a los lugares de votación y la votación anticipada ha sido restringido.

En estados como Florida, por ejemplo, More Than A Vote donó 100 mil a organizaciones locales que están ayudando a pagar el dinero adeudado por exdelincuentes que no pueden recuperar su elegibilidad para votar hasta que se liquiden sus multas y restitución.

Los esfuerzos de la arena se dirigen a aliviar el cinismo histórico sobre un sistema que ha tratado de mantener a los afroamericanos fuera de las urnas y cualquier preocupación de que una boleta enviada por correo no sea contada.

Los equipos de Atlanta, Charlotte, Detroit y Sacramento ya se han inscrito, y los secretarios de estado de Michigan, Ohio, Kentucky y Nueva Jersey están trabajando para agregar más.

Los esfuerzos han inspirado a los jugadores de la NBA a utilizar tanto sus plataformas de redes sociales como las sesiones de entrevistas dentro de la burbuja para defender no sólo la justicia para Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd y otros, sino también la votación.

“Creo que hay mucho poder en unirse y votar”, dijo el alero de los Celtics, Jaylen Brown. “Hay mucho poder en ejercer eso. Tenemos que usarlo".

Muchos de los esfuerzos en Florida han sido para asegurar que la gente haga precisamente eso, aunque comenzaron antes de que los jugadores entraran en la burbuja.

Fue en febrero cuando el amigo y socio comercial de James, Maverick Carter, se acercó a Addisu Demissie, un consultor político que dirigió la campaña para gobernador de 2018 del gobernador de California Gavin Newsom y la candidatura presidencial de Cory Booker para 2020, con la idea de iniciar una organización sin fines de lucro orientada a la política. .

Esas discusiones iniciales se paralizaron en marzo cuando golpeó la pandemia de coronavirus. Luego, el mundo cambió rápidamente de una manera muy diferente tras la muerte de Taylor, Floyd y Arbery.

A medida que los tres incidentes provocaron protestas y estallaron disturbios en todo el país, esas discusiones iniciales entre Demissie y el equipo de James pronto se intensificaron.

“Simplemente dejó aún más claro que esta organización necesitaba existir, A y B, cristalizó una especie de lo que sería nuestra misión sobre la participación política negra y el empoderamiento político negro”, dijo Demissie.

James, Carter y otros reclutaron rápidamente a casi tres docenas de destacados atletas negros actuales y anteriores, como las estrellas de la NBA Trae Young y Draymond Green, los jugadores de la NFL Patrick Mahomes y Alvin Kamara y artistas como Kevin Hart para unirse al grupo. Se lanzó formalmente en junio.

El grupo ha tratado de distinguirse de los esfuerzos anteriores dirigidos por atletas centrándose no solo en el registro de votantes, sino eliminando las barreras en el proceso de votación. Equipos de la NBA como el Orlando Magic también han anunciado sus propias iniciativas de votación.

El Dr. Todd Boyd, profesor de estudios críticos en la Universidad del Sur de California, dijo que si bien los gestos simbólicos como tener Black Lives Matter estampados en las canchas de la NBA y declaraciones de justicia social en las camisetas ciertamente pueden respaldar y conducir a acciones específicas, por sí solas no son no es suficiente.

“No es lo mismo que tomar acción directa”, dijo Boyd, quien ha escrito extensamente sobre el estudio de la raza en los deportes y la cultura popular. “El objetivo de una liga deportiva siempre será el resultado final y las ganancias”.

No fue suficiente para James, quien explicó su decisión de no usar una de las 29 declaraciones aprobadas por la NBA en la parte posterior de su camiseta durante el reinicio de la NBA.

“Felicito a cualquiera que decida ponerse algo en la espalda de su camiseta. Es algo que realmente no resuena seriamente con mi misión, con mi objetivo ”, dijo.

Len Elmore, quien jugó en la NBA durante 10 temporadas e imparte un curso en la Universidad de Columbia sobre activismo de los atletas y justicia social en los deportes, se siente alentado por los jugadores que no se basan únicamente en la retórica.

“Usas el sistema a tu favor, en tu beneficio. Y eso es lo que han hecho ”, dijo Elmore, quien jugó en la liga a mediados de los 70 y principios de los 80 y pasó un tiempo como locutor antes de ir a la Facultad de Derecho de Harvard y convertirse en fiscal de distrito en Nueva York.

Elmore dijo que More Than a Vote es “uno de los tipos de acciones más creativas y sin precedentes en el espíritu de obtener justicia social. La votación ha sido fundamental durante varias generaciones desde que se aprobó la Ley de Derechos Electorales. … Es hora de usar ese sistema tanto como cualquier otra cosa".

Demissie dijo que esto es solo el comienzo.

“Hay una razón por la que nos nombran Más que un voto. Votar es en muchos sentidos el Paso 1 ”, dijo Demissie. “Es en lo que nos enfocamos en 2020. Pero una vez que terminemos este ciclo electoral, esta organización seguirá existiendo y luchando por la justicia”.