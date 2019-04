FUTBOL

Jugamos el partido que teníamos que hacer: Diego Armando Maradona

‘El Gran Pez’ derrotó tres tantos contra uno a Mineros de Zacatecas en la ida de las Semifinales

Noroeste / Redacción

Después de que Dorados de Sinaloa derrotara 3-1 a Mineros de Zacatecas en el encuentro de ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2019, el director técnico Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa sobre la labor que hicieron sus pupilos dentro del terreno de juego.

“Jugamos un partido soberbio, el juego que teníamos que jugar y los chicos lo entendieron desde la semana. Fue un partido donde Dorados salió atacar a Mineros con mucha furia, ellos no produjeron prácticamente nada porque nosotros no los dejamos y no por que ellos lo quisieran así. Estoy agradecido con todos mis jugadores y es lindo ver a todos los muchachos en la cancha, pero de igual manera es hermoso ver a los del banco apoyando a sus compañeros en la cancha, no hay envidia en el grupo y eso me llena de orgullo”, expresó.

Maradona expresó que, tras obtener una ventaja en el encuentro de ida, el Gran Pez no deberá confiarse y que saldrá a buscar la victoria como visitante en Zacatecas.

“Si hoy decimos que estamos calificados estaríamos completamente equivocados, el festejo de la victoria fue moderada y Mineros merece respeto, pero de que vamos a ir a jugar en su casa como lo hicimos hoy no tengan la menor duda, tal vez hasta mejor”, señaló.

Por último, el estratega argentino resaltó sentirse orgulloso de sus pupilos y que siempre buscará lo mejor para ellos dentro y fuera del terreno de juego. De igual manera, Diego Maradona señaló la importancia del apoyo de la familia dorada ya que colabora en el rendimiento de los jugadores en el terreno de juego.

“Yo estoy orgulloso de mis muchachos y quiero que cada vez estén mejor, darle al jugador toda la confianza del mundo. Nosotros trabajamos y después llegan los resultados pero hoy la gente fue fundamental, fue hermoso ver el estadio del primer partido a este, hoy la hinchada se comportó genial y hubo momentos donde los jugadores los necesitaron y ellos les respondieron”, concluyó.