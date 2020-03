Jugar para Tomateros de Culiacán no tiene comparación: JC Ramírez

El lanzador nicaragüense se encuentra en el campo de entrenamientos de Angelinos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de una excelente temporada con los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Tomateros de Culiacán, el inicialista Juan Carlos Ramírez se encuentra en el campo de entrenamientos de los Angelinos de Los Ángeles.

“Me siento muy bien con los Angels, es un equipo que ya conozco y me conocen, me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho pitchar en Anaheim, las cosas se dieron fácilmente ahí, ahora mucho mejor con la llegada del nuevo mánager Joe Maddon, creo que las cosas van a ser un poco diferentes este año, más divertidas, y por eso me siento bien”, expresó.

El lanzador derecho aseguró que la campaña con los 12 veces campeones, en la que después de siete aperturas dejó récord 4-0 y 3.48 de efectividad en 41.1 innings, fue productiva para alcanzar nuevamente su nivel.

“Me ayudó bastante jugar con Tomateros en invierno, aparte de que la Liga Mexicana del Pacífico es una Liga fuerte, tuve que ponerme a mi máximo nivel para poder pitchar ya que venía de una lesión, tuve que estar bien también de acuerdo a las exigencias del equipo de Tomateros y del mánager Benjamín Gil. Sí me ayudó bastante la verdad, me ayudó a encontrarme a mí mismo, a encontrar la confianza que necesitaba para volver a ser y estar en mi nivel”, confesó.

Asimismo, Ramírez se mostró contento por la conquista del decimosegundo título, objetivo que él mismo persiguió desde un inicio.

“Me siento muy alegre por el equipo, yo sé que desde el día número uno trabajamos fuerte, y la verdad me siento muy alegre por todos mis compañeros, por la ciudad, por los fanáticos, tanto que lo esperábamos, tanto que trabajamos por ello, me siento muy alegre y ahora lo que queda es disfrutarlo”, afirmó.

A pesar de sólo haber participado durante la primera vuelta esta campaña, el serpentinero reconoció su gusto y orgullo por jugar para Tomateros, con una afición tan apasionada como la Nación Guinda.

“Me siento muy parte del equipo, ahora mucho más parte de la ciudad, entiendo que significa Tomateros para Culiacán, paso mucho más tiempo ahí porque mi esposa es de Culiacán, entiendo la pasión que siente la gente, la fanaticada hacia el equipo, y tanto del equipo para la ciudad, cómo nos sentimos orgullosos de representar y de llevar ese nombre de Tomateros o de Culiacán en el pecho”, comentó.

Finalmente, el nicaragüense dejó en claro que el deseo de volver al montículo con los guindas siempre está presente.

“Siempre tengo ganas de regresar, desde la primera vez que fui en 2015 me encantó, por eso regresé la verdad, siempre me han salido ofertas en Dominicana, en Venezuela incluso para ir a jugar, pero me encantó Culiacán, obvio una parte porque mi esposa es de Culiacán y quiero estar a su lado, pero la fanaticada, la ciudad, el beisbol en México me gusta bastante y jugar para Culiacán no tiene comparación”, finalizó.

