Jugueterías del centro de Culiacán reportan poca venta en Navidad

Ventas que no llegaron ni al 50 por ciento durante las fiestas decembrinas, es lo que registraron algunos negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad

Leopoldo Medina

08/01/2021 | 12:55 AM

Ventas que no llegaron ni al 50 por ciento es lo que reportaron algunas jugueterías del Centro de Culiacán, las cuales esperaban un repunte durante las fiestas decembrinas.

Incluso al día de hoy algunos comercios continúan ofertando sus productos, con descuentos del 40 y hasta el 50 por ciento.

En un recorrido que hizo Noroeste por el Centro de la ciudad, se pudo conocer como algunos locatarios de negocios de juguetes, y otros de tipo informal, quedaron un poco decepcionados por la temporada pasada, al no llegar a la meta de las ventas esperadas, sobre todo en los días previos al 25 de diciembre.

“La verdad no nos fue muy bien, esperábamos mucha venta previo al Día de Navidad, pero no fue así, nos quedó mucho juguete, que esperamos sacar durante este año, ojalá que sí; pero bueno, vendimos poco, pero no como otros años”, señaló una locataria del Mercado Garmendia.

Jugueterías de Culiacán, ofrecen sus productos con descuentos del 40 y hasta el 50 por ciento.

Lolis, encargada de otra juguetería llamada Import City, también ubicada a un costado del mercado por la calle Hidalgo, señaló que sus ventas a penas y llegaron a un 50 por ciento, muy por debajo de lo logrado en 2019.

“El 2020 fue un año malo, esperábamos que por las fiestas navideñas las ventas subirían y darnos un poco de respiro, pero no, por eso adquirimos juguete que no fuera muy caro para poderlo sacar pronto del inventario, pero dentro de lo que cabe sí vendimos producto, ya que también somos mayoristas”, indicó Lolis.

Agregó también que en diciembre esperaban una gran afluencia de clientes a la juguetería, sobre todo el día 24, previo a la Navidad, que es cuando los papás aprovechan los descuentos, pero aún así fue poca la presencia.

“Había días que se dejaba venir una buena racha de clientes, y otros días que a lo mucho llegaban tres a cinco clientes en el día; eran días muy malos. El 24 de diciembre nos dejó sorprendidos porque no había clientes, estuvo demasiado tranquilo, cuando en años anteriores esto era un furor de gente, y la venta era buena, esta vez no pasó así”, señaló Lolis.

Gladys, una comerciante informal que tiene su puesto también aledaño al mercado, compartió también que fue poco el juguete que pudo vender en diciembre, y que lo que vendió más fue ropa para el frío.

“Tengo aquí poquito juguete, no son caros, son sencillos, no hicimos un gran gasto porque no había manera de hacerlo, el gasto era mucho, y se recuperó poco”, indicó Gladys.