Juicio contra ex presidentes toma fuerza en la Red y se mueve a la calle, donde el pueblo recaba firmas

La movilización heredó un reclamo que se mantuvo vigente durante todo el sexenio anterior en círculos que se delimitaron más allá de la red de simpatizantes del Presidente, quien mantiene congelada la promesa de llevar a cabo una consulta pública para determinar si los ex mandatarios deben ser juzgados

Ciudad de México (SinEmbargo).– En las entrañas de Twitter, sobre todo en las redes de seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, surgió el 11 de enero un movimiento en demanda de juicio para los ex presidentes que gobernaron México durante los últimos 36 años.

La movilización heredó un reclamo que se mantuvo vigente durante todo el sexenio anterior en círculos que se delimitaron más allá de la red de simpatizantes del Presidente, quien mantiene congelada la promesa de llevar a cabo una consulta pública para determinar si los ex mandatarios deben ser juzgados.

Las primeras movilizaciones de tuiteros que demandaron juicio a los ex presidentes se concentraron en torno al hashtag #JuicioAFoxCalderonYPeña durante los primeros días de enero de 2019.

A partir del 11 de enero de este año inició una nueva movilización, caracterizada por ser impulsada desde perfiles de usuarios que no concentran protagonismo ni son reconocidos entre los grupos de conversación que antes habían impulsado el hashtag #JuicioAFoxCalderonYPeña, ha logrado la atención sobre todo al interior del clúster de la llamada #RedAMLO o #RedChairoMx.

La nueva campaña se organiza a través de las etiquetas: #FirmasPorJuicio y #JuicioAExpresidentes, pero cuenta con una estructura que se interconecta con canales comunicativos mas allá de las redes sociales.

En entrevista con SinEmbargo, Filipo Ocadiz Cruz, uno de los dirigentes del movimiento señaló que la campaña en la Red se promueve desde Twitter y Facebook, pero se articula a través de un portal web e incluso un apartado postal.

Entre los atributos de esta campaña que surge en México desde las redes sociales es que recurre a canales de comunicación anteriores al estallido de las redes sociodigitales como herramientas de organización.

El empleo de un portal web y un apartado postal para canalizar las firmas recuerda formas de protesta emergidas en la Red en la década de los años noventa, y es un indicador de que la organización en la Red puede articularse a través de canales que se asumen ya superados por la dinámica digital, como es el caso del empleo del correo en este caso.

Desde la enunciación, la campaña suma adeptos entre una multitud de indignados dentro de múltiples comunidades de Twitter. Por un lado, los señalamientos de corrupción en contra de los ex presidentes, sus gabinetes e incondicionales, quienes gozaron de impunidad y reputación incuestionable en los sexenios anteriores a pesar de las notables pruebas en su contra.

Es el caso de los implicados en el caso Odebrecht como Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto permaneció libre de investigaciones a pesar de que la red de corrupción que circundó a esta empresa fue investigada en casi todos los países implicados con excepción de México.

A la corrupción se suma la indignación por la lista de crímenes de lesa humanidad en donde los ex presidentes pudieron tener participación ya sea por omisión o por la autoría intelectual de diversas masacres donde el Estado ha sido señalado como partícipe desde la década de los años noventa.

En la Red este reclamo se organizó en torno al empleo de hashtags que una por una enlistan las tragedias a manera de conteo, una práctica que surgió en Twitter durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con una abierta intención de mantener viva la memoria sobre ellas y vigentes los reclamos de justicia: #Acteal, #AguasBlancas, #Apatzingan, #Aquila, #Atenco, #Ayotzinapa, #Ostula, #SanFernando, #Tanhuato, #Tlatlaya, entre otras ejecuciones masivas donde las denuncias ciudadanas, y las investigaciones de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales apuntaron al Estado mexicano como responsable.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el reclamo se elevó todavía con más fuerza a través del hashtag #FueElEstado que estalló en la Red a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Aunque las redes de usuarios que movilizaron esta etiqueta no son las mismas que hoy piden juicio a los exPresidentes, los argumentos de ambas movilizaciones se interconectan.

La promesa de llevar a juicio a los ex Presidentes quedó congelada meses después de que López Obrador inició su gobierno. En septiembre del 2019 señaló que a pesar de que no se opone a que se lleve a cabo este ejercicio, su intensión es “iniciar una nueva etapa” y cerrar el capítulo de los sexenios pasados.

No obstante, frente a las demandas y las altas expectativas de la ciudadanía por que los ex presidentes sean enjuiciados, la única respuesta que ha dado el Primer Mandatario es que para llevar a cabo la consulta pública primero es necesario que se apruebe la reforma al artículo 35 constitucional.

“Yo estaría en contra porque soy partidario del punto final y de iniciar una etapa nueva, eso nos ayudaría, pero respetaría la decisión de los ciudadanos, porque es mandar obedeciendo, para eso es la consulta”, expuso mandatario federal en su conferencia de prensa en Palacio Nacional”, dijo López Obrador.

Hasta enero de este año, el tema no ha presentado avances a nivel legislativo, en tanto que en la esfera digital el reclamo continúa en aumento.

MOVIMIENTO CON DOS FRENTES

A partir del 11 de enero, un grupo de tuiteros caracterizado porque sus perfiles más visibles se identifican de manera abierta como militantes de la #RedAMLO o #RedChairoMx, impulsa esta campaña organizada en dos frentes.

El primero, busca por medio de una vía deliberativa recolectar firmas para promover el juicio en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La segunda agrupación avanza de la mano de la primera y busca obtener 2 millones de firmantes para exigir que se lleve a cabo la consulta pública donde se determine si los ex mandatarios deben o no ser llevados a juicio.

Filipo Acadiz Cruz, impulsor de la recolección de firmas, señaló que la intensión de llevar un doble frente se debe a que buscan garantizar que su demanda sea escuchada. La consulta pública en este caso sería el plan B del movimiento en caso de que la recolección para la demanda directa de juicio no tenga carácter vinculante.

“Estamos actuando juntos porque digamos es como una forma de plan B. Si la primera parte no funciona ya tendríamos las firmas necesarias para solicitarle al INE que haga la consulta para saber si la gente quiere”, dijo el dirigente.

La colecta de firmas se extiende a varias ciudades del país. El primer acto público tuvo lugar el 11 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la primera recolección de firmas.

Este domingo 25, volvieron a reunirse en el mismo punto, con una amplia respuesta. De acuerdo con Ocadiz Cruz, miles de personas se han sumando en un periodo menor a un mes. En las redes se difunden grabaciones de personajes como Ariel López, actor de Televisa, quién acudió este domingo a firmar.

Ocadiz señala que el movimiento que recolecta firmas para la consulta popular obtuvo una respuesta que excedió sus expectativas. El formulario para la colecta se encuentra en formato descargable a través del portal unmundoraro.mx . Una vez que el documento es llenado con los datos de los firmantes, este debe ser enviado al apartado postal en la Ciudad de México donde Ocadiz los recibe.

De acuerdo con Filipo Ocadiz, al corte de esta nota el formato ha sido descargado más de 10 mil veces de su sitio, pero todavía no puede hacer un cálculo del número de personas que enviarán el documento al apartado postal. Sin embargo, señaló que la participación ha sido tan amplia que incluso ha recibido firmas de mexicanos radicados en los Estados Unidos.

“Se están sumando personas a diario. De hecho en este momento acaban de enviarme al apartado postal que se utiliza para recibir las firmas una persona de Michigan, EU, que me está enviando varios formatos ya llenos con las firmas de mexicanos en el extranjero”, indicó el activista.

AGRESIONES A LA ORDEN DEL DÍA

El domingo pasado, Irma, otra de las impulsoras del movimiento denunció a través de las redes sociales que fue víctima de una agresión mientras recolectaba firmas en la plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con Ocadiz, quienes agredieron a la mujer intentaron asaltarla y destruyeron los documentos con la firmas que había recolectado durante ese día.

“Irma tuvo un altercado con alguna persona cuando estaba reuniendo firmas en la plaza de armas de Villahermosa. Por conducto de su hija vimos que la estaba alguien agrediendo para quitarle sus cosas. Pero sobre todo iban por las cosas porque al final como no le pudo quitar nada, solamente tomó las hojas que ya tenía ella con firmas las pisoteó para hacerlas inservibles y eso fue lo que pasó fue solamente una persona por fortuna ella está bien pues esta cuestión e que en algunos estados todavía no hay la facilidad para salir a pedir firmas”, señaló.

Irma contó con el apoyo de cientos de usuarios que protestaron con la etiqueta #TodosSomosMima, pero no se trató de un incidente aislado, de acuerdo con el dirigente del movimiento, colaboradores de estados como Guanajuato, Jalisco y Querétaro han reportado ser víctimas de agresiones verbales por lo que han preferido no recolectar firmas en la vía pública.

“Sobre todo en los estados donde gobierna el PRI pero he tenido una de Querétaro, otra de San Luis Potosí hay un par de personas en Guadalajara que me dicen lo mismo, en Yucatán nos dicen que no los dejan ponerse a pedir firmas”.

Para que la colecta tengo efectos legales, Ocadiz señaló que disponen de seis meses para recolectar dos millones de firmas que, en el caso de la solicitud de la consulta ciudadana requieren entregar tanto al Congreso de la Unión como al Instituto Nacional Electoral (INE) organismo que se encargaría de efectuar el ejercicio.

¿QUIÉNES MOVILIZAN LA RED?

A través de la herramienta Hoaxy, desarrollada por la Universidad de Indiana, es posible visibilizar la centralidad en torno a las cuentas de Ocadiz e Irma, quienes son los principales dirigentes del movimiento.

Sin embargo, otras cuentas de la #RedAmlo se han sumado a la dinámica y han conseguido un alto número de impactos. En esta red, no todas las cuentas visibles presentan la misma naturaleza, una resultan más orgánicas que otras. Es el caso del usuario @RogerGo91574761 que cuenta con un alto porcentaje de retuits, un atributo de cuentas que participan en tendencias organizadas. Sin embargo, esta característica contrasta con la movilización orgánica del movimiento y la alta participación en los actos en el espacio público.