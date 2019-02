Juicio de El Chapo debe ser un ejemplo para jóvenes mexicanos: AMLO

Protección a Policía Federal que atrapó a El Chapo en Sinaloa no se retirará, garantiza el Presidente

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles su respeto a los procesos legales que se siguen contra mexicanos en Estados Unidos.

Sobre el veredicto de culpabilidad del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, consideró que esto debe ser una lección para los jóvenes de no involucrarse en las drogas y en apreciar su libertad.

Durante su conferencia matutina, el mandatario nacional dijo que próximamente se iniciará una campaña ambiciosa para que los jóvenes no tomen los caminos de las conductas antisociales, con el objetivo de que eviten sufrimientos para ellos y sus familias.

"Me gustaría que quienes toman esos caminos [de la delincuencia], recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe afectar a otros [...] no se le debe de causar daño al prójimo, y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son, de una u otra forma, sufrimientos", dijo López Obrador.

"La felicidad verdadera no es el dinero, lo material, no es el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo [...] Tenemos que bajar el consumo de drogas y tenemos que atender a los jóvenes y lo vamos a lograr porque hay opciones, alternativas para que no tomen el camino de conductas antisociales", indicó.

Cuestionado sobre la cancelación de las medidas de protección para Nicolás González Perrín, policía federal que atestiguó en el caso de Guzmán Loera, dijo que éstas van a continuar porque en este caso no aplica la austeridad.

"Sólo se cortó el copete de lujos, pero no para periodistas, gente amenazada y la que requiere de seguridad va a tener siempre la protección gubernamental", indicó.

"Es una obligación que tenemos, tiene que ver con los Derechos Humanos, lo maneja Alejandro Encinas [Rodríguez]", continuó López Obrador refiriéndose al subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Si él nos pide protección se la vamos a dar. No aplica la austeridad en este caso. Como ganaban 700 mil mensuales y ya no, como no hay aviones, no hay aviadores, no ha lujos, ahora se le echa la culpa de todo a la austeridad de nuestro Gobierno y no. Eso no tiene nada que ver", expuso el mandatario nacional.

Ayer martes, diversos medios dieron a conocer, basados en fuentes, que González Perrín y otros 12 policías federales que recapturaron a Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, les fue notificada su baja del Servicio Exterior Mexicano, por lo que serán regresados en los siguientes días de las sedes diplomáticas donde trabajaban: California y Texas, en Estados Unidos, así como Guatemala, Colombia y España.

El 8 de enero de 2016, Guzmán Loera fue capturado por tercera vez, después de huir por una alcantarilla de un operativo de la Marina, y despojar a un ciudadadano de su vehículo sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, donde fue detenido al darse a conocer por la frecuencia de la Policía Federal el reporte sobre el robo del vehículo.

Los 13 elementos de la PF serían destituidos como elementos adscritos a diversas Embajadas de México en otros países, todo ello por órdenes del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo Montaño, según un oficio fechado el 7 de febrero.

Los policías federales serían dados de baja de sus comisiones adscritas al Servicio Exterior Mexicano (SME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según el oficio firmado por la Directora General de Asuntos Policiales Internacionales, Comisaria Luz María García Rivas, dirigido a Moisés Poblanno Silva, Director General del SEM de la SRE.

En el documento se ordena la baja de 13 policías por órdenes del titular de la SSPC y del Comisionado de la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez. Además en el comunicado se asegura que a la brevedad le serán retirados los pasaportes a los policías acreditados y a sus familias.

Sobre los nombres de exfuncionarios y expresidentes mexicanos que surgieron durante el juicio de Guzmán Loera en Estados Unidos y si habrá seguimiento, López Obrador dijo que será de acuerdo a los procesos que puedan existir en México.

"El planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada. Si existen denuncias y si se presentan denuncias, pues atenderlas. Políticamente, mi postura es muy clara desde la campaña, incluso lo dije cuando tomé posesión de la Presidencia, yo soy partidario de que pensemos hacia adelante", indicó el Presidente.

López Obrador señaló que sí se pueden castigar los errores del pasado, pero lo mejor y con más sustento en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro. Reiteró que él es partidario de ver hacia adelante y que se inicie una etapa nueva.

"Sin corrupción, sin impunidad, y no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, a estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país, y que si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y lo decidamos entre todos", abundó el mandatario nacional.