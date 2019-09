Julia Abdala sí es mi pareja sentimental, pero no tengo vínculo jurídico alguno con ella, dice Bartlett

Sin embargo, aseveró que eso no significa que niegue su afortunada relación

Noroeste / Redacción

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, aclaró que desde hace 20 años Julia Abdala Lemus es su pareja sentimental, pero aseguró que no tiene concubinato, ni matrimonio con ella, sin embargo, aseveró que eso no significa que niegue su “afortunada relación”.

El 27 de septiembre, el funcionario federal aseguró que sus hijos no fueron incluidos en su declaración patrimonial y de intereses, porque no dependen económicamente de él, como tampoco existía "vínculo jurídico alguno" con Abdala Lemus.

Algunos usuarios de las diversas redes sociales habían criticado al funcionario federal de negar su relación con Abdala Lemus, luego del reportaje titulado 'Bartlett S.A. de C.V.', en el que se dio a conocer que el político poblano omitió en su declaración presentada ante la Secretaría de la Función Pública cuando inició en el cargo de titular de CFE, su relación con 12 empresas, y 23 casas, cuyos propietarios son sus hijos o su pareja sentimental.

"Yo no estoy protegido por el presidente, agradezco su confianza expresada en múltiples ocasiones, pero sé que él es implacable en contra de la corrupción [...] No tengo ningún bien, no tengo ninguna posesión más allá de lo declarado en mis declaraciones patrimoniales", aseguró Bartlett Díaz, quien calificó como "invenciones" los reportajes firmados por Arelí Quintero, publicados en el medio digital del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

“De 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó diez sociedades, cinco encabezadas por su pareja Julia Abdala Lemus y cinco por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. Y en otras dos, el titular de la CFE participa directamente: ambas fueron creadas antes del año 2000 y están aún vigentes en el Registro Público de la Secretaría de Economía”, señaló el periodista, el pasado 24 de septiembre, en su columna de opinión ‘Historias de reportero’, publicada en el diario El Universal.

Según Loret de Mola Álvarez, una de las empresas de Abdala Lemus, pareja sentimental de Bartlett, llamada JAL Consultoría Especializada, ofrece servicios relacionados con el sector en el que Bartlett Díaz tiene responsabilidad pública: fibra oscura y ahorro de energía.

Por su parte, León Manuel Bartlett Álvarez encabeza la compañía Cyber Robotics, que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ya obtuvo un contrato por más de 2 millones de pesos, una asignación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó el periodista.

El pasado 11 de septiembre, el presidente López Obrador respaldó a Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, ello luego de que la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación al funcionario público por sus bienes patrimoniales.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró desde el Palacio Nacional, que se siente “muy satisfecho” con el trabajo de Bartlett Díaz, quien con su trabajo “ayuda a limpiar de corrupción” a la CFE, y dijo que “los opositores” quieren confundir con el propósito de enrarecer el ambiente.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional expresó que los intentos de desprestigio contra Bartlett Díaz no prosperarán, pero dijo, además, que respetarán el derecho de disentir y se va a investigar “absolutamente todo”, y que no habrá impunidad.

“Podría parecer un contrasentido, porque nuestros adversarios los que se dedicaron a saquear, que ahora son opositores quieren confundir y hacer creer que somos iguales y no es así […] Estos reportajes tienen que ver con los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje, por eso los ataques a Manuel Bartlett”, afirmó el político tabasqueño.

“Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer, recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer Pemex y a la CFE, y se esmeraron para lograr ese propósito”, acusó López Obrador.

El presidente aclaró, además, que hay quienes dicen que Loret de Mola Álvarez salió de la cadena Televisa porque lo pidió su Gobierno, pero que eso “es mentira, es una calumnia, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión”.

Por su parte, el titular de la CFE indicó que jamás lo han acusado de corrupción, además de que destacó que cada año presenta su declaración patrimonial a la SFP, institución de la que, dijo, aprecia inicie una investigación, “porque estoy seguro que mis datos son correctos”.

“He presentado cinco años anteriores como establece la ley para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue construyendo ese patrimonio […] En todos estos años he manejado recursos en diversas funciones y todo está en la declaración patrimonial”, abundó Bartlett Díaz.

El funcionario federal agregó que la investigación periodística encabezada por Loret de Mola Álvarez, es falsa, ya que “me atribuye propiedades que no son mías. No hay manera de que haya escondido esas cantidades”, afirmó el titular de la CFE.

“Casi me atribuyen la propiedad de una manzana, pero lo importante es la instrucción del presidente, que tenemos que aclarar el patrimonio de toda una vida, repito jamás se me ha acusado corrupción alguna, en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía”, insistió Bartlett Díaz.

LA INDAGATORIA DE LA SFP CONTRA BARTLETT

La Secretaría de la Función Pública abrió la noche del lunes 9 de septiembre, un expediente para investigar la declaración patrimonial y de intereses del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, derivado de una denuncia ciudadana anónima recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

Según detalló en un comunicado la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, “[la denuncia ciudadana] será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública, a través de la Dirección General de Denuncias e investigaciones”.

La SFP resaltó que una vez concluidas todas las etapas del proceso, informará sobre los resultados de la indagatoria, a fin de cumplir con el compromiso del Gobierno de México de transparentar la vida pública, y de seguir “implacable en su lucha contra la corrupción”, además de refrendar “su compromiso de cara a la ciudadanía de dar puntual seguimiento a las denuncias por presuntas faltas administrativas de todos los servidores públicos”.