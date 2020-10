Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías

Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías, un juez en México determinó que la actriz Marjorie De Sousa es la única encargada de decidir sobre el pequeño.

Noroeste / Redacción

Después de tres años de pleito, legalmente Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, y tampoco ser parte de las decisiones tomadas sobre él, así lo informaron este jueves en el programa de televisión “El Gordo y la Flaca”.

A pesar de haber perdido la patria potestad, Julián deberá seguir pagando la manutención de Matías, que será el 20 por ciento del total de los ingresos de Gil, cantidad que cambiará de acuerdo a las ganancias del actor.

Julián Gil solo podrá ver a su hijo si su ex pareja, la venezolana Marjorie De Sousa, lo permite, pero no hay nada legal que la obligue, citó eldiariodecoahuila.com.

En junio, el argentino ya advertía que Marjorie le quitaría a su hijo, a través de un video compartido en sus redes sociales, explicó cómo lo lograría, entre las razones enlistó: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

El actor aseguró entonces tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías.

“¿Ustedes saben ya por qué me fui de México? Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y a mí se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando”, expresó.

El argentino explicó que aunque en ese momento tenía la patria potestad del niño, no podía convivir con él, pues ésta solo lo obliga a dar pensión.

“Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, solo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre“, lamentó visiblemente molesto.

Gil dijo entonces seguro que pronto le notificarían que perdió la patria potestad; sin embargo, eso no cambiará que él siempre será el padre de Matías.

A través de Instagram, Patricia, la hermana del actor, lamentó que su sobrino Matías represente para Marjorie solo un cheque.

“Díganle a la señora que no se preocupe. Que no se preocupe que su cheque mensual le llegará sin falta …al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico, Matías siempre fue y será un cheque al portador … Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad”, escribió.

Y mientras se da esta situación, Julián Gil se encuentra de viaje en Turquía con su novia Valeria Marín, la pareja se dio una romántica escapada de ensueño.