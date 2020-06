Julieta Venegas une su voz a filarmónica Mixe en Oaxaca

La cantante adelantó que está escribiendo nuevas canciones para su próximo disco

Noroeste / Redacción

Julieta Venegas estrenó dos versiones de canciones que han marcado su carrera como son Andamos huyendo y Mujeres, las cuales realizó en colaboración con la Banda Filarmónica Tukyo'm ët Xuxp de San Pedro y San Pablo Ayutla, considerada el alma y patrimonio comunitario de la sierra Mixe de Oaxaca.

Lo anterior tras el robo de los instrumentos pertenecientes a los niños y niñas que conforman la agrupación.

“Andamos huyendo es una canción que grabé en mi primer disco, es un tema que básicamente habla de sentirse perseguida o perseguido, para mí en México existe mucho esa sensación por diversas razones: sexual, social, racial, y Mujeres es la nueva canción que lancé por la violencia de género. Lo especial de esta versión es que la grabamos en Ayutla con la orquesta de niños, que es una comunidad de Oaxaca y, además del robo, desde hace tres años que no tienen agua”, explicó.

La cantautora afirmó que todas las regalías que se generen de estas canciones se irán a la Banda Filarmónica para apoyarlos, de acuerdo a publimetro.com.mx.

"Fue una experiencia súper bonita porque estuvimos grabando con ellos en Ayutla. Está filmado, entonces también van a salir las versiones en video. Fue una experiencia súper linda porque fue conocer algo que muy pocas personas saben, a ellos les robaron el agua, es un poblado que ha pedido ayuda a las autoridades desde hace tres años y no los han ayudado es importante resaltar esto", mencionó.

Julieta Venegas también destacó que esta localidad tiene una esencia y alma musical muy bonita. Por lo que de esta forma, los clarines, trompetas, saxofones y flautines se unen a la voz de Venegas.

“Espero que la gente sepa que al escucharla está apoyando a la comunidad y es muy importante para nosotros”, indicó.

La intérprete de canciones como Me voy, Limón y sal, De mis pasos, entre muchas otras adelantó que en esta cuarentena ha retomado la escritura de canciones para un nuevo disco.

“Desde que estrené mi último disco, aparte de La enamorada, Algo sucede en 2015 no me había puesto a escribir constantemente porque significaba que tenía que hacer un nuevo disco y extrañamente la cuarentena me regresó a escribir pero como una necesidad mía de hacer una rutina, sin ningún objetivo solo por la necesidad de hacerlo y ha sido lindo”, aseguró.

PARA SABER

Las nuevas versiones ya están disponibles en plataformas digitales

Lynn Fainchtein productora musical de películas como Roma fue la impulsora de esta idea.

La hermana de Julieta, Yvonne Venegas también participó en el proyecto.

Camilo Froideval y Dan Zlotnik fueron encargados de la producción.