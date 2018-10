Julio CÃ©sar ChÃ¡vez inconforme con la actuaciÃ³n de su hijo Omar

BOX

Julio César Chávez inconforme con la actuación de su hijo Omar

Pese a la victoria de Omar Chávez, el gran campeón mexicano aseguró que a su vástago le faltó mucho arriba del ring

Ernesto Gutiérrez

Omar Chávez se impuso el pasado sábado al argentino Nicolás Luques por decisión unánime ante una afición que se mostró dividida con el resultado, sin embargo no solo fueron algunos aficionados los que salieron inconformes del gimnasio del Parque Revolución ya que Julio César Chávez también se mostró inconforme con el resultado de su hijo.

"Una victoria que a mí en lo particular me deja satisfecho porque ganó pero tiene que mejorar mucho, tiene que seguir trabajando mucho si quiere buenas peleas porque lo vi mermado en la condición física, lo vi sin fuerzas, sin nada y eso no puede pasar en la pelea, ¿me entiendes? Esto no no puede pasar", expresó el gran campeón mexicano.

Pese a las dudas que dejó el más pequeño de la dinastía Chávez arriba del ring, Julio resaltó la victoria de Omar quien venía de caer en sus últimos dos combates.

"Lo importante es que ganó, peso a todo le alcanzó para salir con la victoria", concluyó.