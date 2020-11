BOXEO

Julio César Chávez Jr. cambió de rival a días de subir al ring

El 'Hijo de la Leyenda' señaló que Nicolás Masseroni no dio el peso, por lo que ahora enfrentará a Boston Jeyson Minda este 27 de noviembre en Culiacán

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Julio César Chávez Jr. subirá al ring el 27 de noviembre, aunque la pelea que realizará ha resultado desconcertante después de que no llegara a un acuerdo contractual con el argentino Nicolás Masseroni, por lo que de última hora cerró al ecuatoriano Boston Jeyson Minda.

En una historia que colocó en su cuenta de Instagram, el Hijo de la Leyenda detalló que la función no fue cancelada y que Masseroni quedó fuera por su peso, algo que éste refutaría al señalar que no hubo un acuerdo.

"Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera, así que nos vemos el viernes", aseguró Chávez Jr.

La pelea se celebrará en la ciudad de Culiacán, en el gimnasio del Parque Revolución ante un máximo de 530 personas. Por igual, quienes deseen ver el show por internet, podrán hacerlo en la página salaestelar.com por 200 pesos.

También en sus redes sociales, Masseorni explicó que está listo para pelear en cualquier momento y que era un sueño enfrentar a Chavez, por lo que cree que el encuentro se puede dar todavía en 2021.

"No nos pudimos poner de acuerdo, esa es la realidad. Yo estoy preparado, estoy listo para pelear el viernes que pasó, este sábado y el año que viene. Me preparé como nunca en mi vida, es un sueño que tengo desde muy chico, pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo", explicó.