Julio CÃ©sar ChÃ¡vez Jr. estÃ¡ arrepentido de sus excesos con las drogas

BOXEO

Julio César Chávez Jr. está arrepentido de sus excesos con las drogas

El boxeador reconoció que tocó fondo, aunque aseguró que está totalmente recuperado gracias al apoyo de su padre

Noroeste / Redacción

Desde que fue derrotado por Saúl “el Canelo” Álvarez en mayo de 2017, Julio César Chávez Jr. no volvió a subir a un cuadrilátero de manera profesional. Abrumado por la fama y los millones de dólares que se metió en sus bolsillos, el “Hijo de la Leyenda” se perdió en un camino obscuro, empujado por las drogas y los excesos.

Hoy, después de pasar por un tratamiento al cual fue impulsado por su padre, Chávez Jr. se dice arrepentido por las locuras que cometió, las cuales quedaron en evidencia ante el público en sus redes sociales. Verlo drogado y abatido fue constante en las imágenes que compartía a sus seguidores.

“(Las adicciones son) algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales?’ Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas”, comentó a la cadena ESPN.

Chávez agregó que su rumbo cambió gracias a los consejos de su papá, quien “lo asustó” para que dejara las adicciones; aseguró que ahora su cabeza está en reactivar su carrera profesional, lo cual puede suceder este mismo año. La cadena adelantó que sería el 20 de julio en la cartelera que encabezarán Manny Pacquiao y Keith Thurman.