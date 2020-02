Julio César Chávez Jr. niega haber sido detenido por la policía

Ante las versiones de su detención, el pugilista grabó historias de Instagram en las que, dentro de un restaurante, dio su versión de lo sucedido

Noroeste / Redacción

Julio César Chávez Jr. explicó en su cuenta de Instagram que el sábado en la madrugada se detuvo para tomarse una fotografía con policías en Sinaloa y en ese momento fue captado por un hombre que tomó un video que luego apareció en redes sociales, lo que generó la impresión de que fue detenido.

Ante las versiones de su detención, el pugilista grabó historias de Instagram en las que, dentro de un restaurante, dio su versión de lo sucedido y dijo que no había tenido problemas con la justicia.

“Los policías me pararon para saludarme y tomarme una foto con ellos, porque me conocen. Eran las 12:30 de la noche, la gente iba saliendo de un antro, un señor que iba pasando con otras muchachas, pero se veía que iba drogado y bajo la influencia del alcohol dijo que me estaban parando. No tiene nada que ver, fue una foto y es algo que cualquiera puede hacer con un teléfono”, dijo el junior.

Julio César Chávez Jr. dijo que continuamente se ve involucrado en situaciones de este tipo, como cuando hace unas semanas se colocó un cubrebocas en un vuelo, alguien le tomó video y dijo que tenía coronavirus.

“No crean los chismes que dicen, los policías se tomaron una foto conmigo. Yo no uso drogas ni alcohol”, agregó en otra historia.

LEER: VIDEO: Policías de tránsito detienen a Julio César Chávez Jr. en Culiacán; déjenlo ir, les dicen