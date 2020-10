BOXEO

Julio César Chávez Jr. respondió ante las críticas de su padre

El Hijo de la Leyenda no se quedó callado ante los cuestionamientos de Julio César Chávez, quien sigue inconforme por sus últimas exhibiciones

Noroeste / Redacción

El vástago de Chávez González no se quedó callado. (Twitter @jcchavezjr1)

La reciente derrota de Julio César Chávez Jr. ante Mario Cázares causó gran malestar en su padre, Julio César Chávez, quien no dudó en señalar que a sus vástagos les ‘faltó hambre’ para destacar en el boxeo de paga y el Junior le respondió.

“No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción”, mencionó Chávez Carrasco.

El pugilista, quien se prepara para volver a subirse al cuadrilátero en noviembre con rival por definir, mencionó que esos días difíciles fueron su motivación para llegar a ser monarca mundial.

“Todo eso me dio el hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión”.