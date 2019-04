BOXEO

Julio César Chávez Jr y Sergio 'Maravilla' Martínez podrían enfrentarse este año

El hijo del 'César del Boxeo' se enfrentaría en septiembre u octubre al argentino, quien se impuso al mexicano en 2012

Noroeste / Redacción

El púgil mexicano Julio César Chávez Jr. estuvo frente a frente con Sergio “Maravilla” Martínez, y no descartó una revancha con el argentino, misma que podría darse en septiembre u octubre de este año.

Chávez Jr. señaló que tiene un combate a mediados de 2019, y después estaría listo para enfrentar al sudamericano.

“La pelea se tiene que hacer, tengo que pelear antes, en semicompleto, el 6 de julio, y posteriormente podemos acordar la pelea con ‘Maravilla’ en 170 libras, no hay manera por la que no se haga. Él ya está grande pero es buen deportista y será una buena pelea. Me voy a sacar la espina”, dijo Chávez a ESPN.

Por su parte, Martínez se mostró confiado en que este año se dé la riña, ya que desde el año pasado se planea.

“Me siento motivado y esta vez creo que le voy a ganar por nocaut. Verlo me ha dado la motivación para meterme al entrenamiento. No tengo problema en las 170 libras, esperemos que ahora sí firme porque el año pasado dijo que íbamos a pelear y al final dijo que no”, respondió Martínez.

Chávez Jr. y “Maravilla” Martínez se enfrentaron el 15 de septiembre de 2012, cuando el mexicano retó al entonces campeón de peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin embargo, el argentino retuvo su título.