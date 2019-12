Julio CÃ©sar ChÃ¡vez se disculpa por retirarse de la pelea ante Daniel Jacobs

Julio César Chávez se disculpa por retirarse de la pelea ante Daniel Jacobs

El boxeador sinaloense dice que el estadounidense es muy marrullero

Noroeste / Redacción

Julio César Chávez Jr. da sus razones por las que ya no continuó el combate ante Daniel Jacobs.

PHOENIX._ Este viernes se vivieron momentos de tensión, luego de que Julio César Chávez Jr. abandonara la pelea contra Daniel Jacobs por una fractura en la nariz. El público de la Talking Stick Resort Arena se molestó por la decisión de la esquina del mexicano y empezó a lanzar objetos al cuadrilátero como forma de protesta.

Por ello, “El Hijo de la Leyenda”, por medio de su cuenta de Instagram, explicó las razones por las que no continuó con el combate.

“Nada más para aclarar. Ayer, después de la pelea, me vine al hospital, porque tuve una fractura en la nariz”, aseveró.

El sinaloense señaló que sus lesiones las provocó su contrincante de manera indebida.

“Me dio con el antebrazo, me pegó un buen upper, y, acá (en la ceja), me pegó un codazo y me hicieron 10 puntos”, aclaró.

“Nada más para decirles que, boxísticamente, nunca fue superior a mí”, aseguró el pugilista azteca. Asimismo, indicó que el estilo de pelea de su contrincante no es limpio, “simplemente que es su estilo, es un peleador muy marrullero, pero creo que no se vale que me haya cortado con un codazo”.

Aseguró que “la pelea iba muy pareja. Yo pienso que iba arriba de él en las tarjetas. Pero si no puedo respirar, no podía continuar peleando. Nada más para que se den cuenta de la situación y que si ustedes ven la pelea, vean algún golpe que pudiera hacerme esto. Fueron puros codazos”, insistió.

Reconoció que el boxeo actual no hay que fajarse como antes, pero lamentó que no penalizaran a Jacobs por esos golpes indebidos.

“Hoy en día, ves las peleas de Floyd Mayweather, pues abraza cien veces. Es válido, es el hoy del boxeo, pero no se me hace correcto que ni siquiera le hayan quitado algún punto”, dijo.

Por último, aclaró que se encuentra bien y que le darían el alta médica luego de su intervención quirúrgica, así como adelantó que pronto estará de regreso para planear su futuro.

“Aquí ya todo está bien y vamos saliendo del hospital. En seis semanas vamos a estar preparándonos para ver qué es lo que sigue”, puntualizó.

“Les mando un saludo a todos y también una disculpa por no poder seguir combatiendo”.

El pugilista azteca tuvo que llegar al hospital minutos después de la pelea. Chávez Jr. llegó con una fractura de nariz en cuatro partes, además de una cortada profunda en la ceja izquierda.

Su padre, el gran campeón mexicano, lo acompañó durante esta intervención médica. Además, defendió a su hijo de las críticas negativas que le llovió este sábado.

Durante una entrevista posterior al encuentro con ESPN, Julio César Chávez justificó la derrota de su hijo al decir que Daniel Jacobs había “ensuciado” el encontronazo pues le dio un cabezazo, el cual provocó que no pudiera seguir peleando.

“Yo entiendo a la gente, la verdad. Está enojada querían que mi hijo ganara. Pero la gente debe entender, con todo respeto, que tenía la nariz quebrada”.

Luego, en su cuenta de Twitter, la leyenda boxística publicó una fotografía en la que se le ve acompañando a su primogénito en la sala de un hospital momentos antes de ser sometido a una cirugía para atender los estragos que le dejó el combate.

“Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona, ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo”, detalló.

Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía. pic.twitter.com/MOCWPfy2k7 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

(Con información de Infobae)