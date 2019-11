Julio César Chávez y Travieso Arce están listos para subir al ring

Se presentarán en Tijuana en una función a beneficio del boxeador Christian Castillo

Noroeste / Redacción

TIJUANA._ Con los exámenes médicos de rutina y la presentación simbólica ante la báscula en Tijuana, las leyendas del boxeo mexicano Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce dejaron la mesa puesta para su esperada exhibición de este viernes en el Auditorio Municipal de la ciudad fronteriza, en una función a beneficio del boxeador Christian Castillo.

Chávez y Arce protagonizarán el evento principal entre los ex campeones, aunque también habrá boxeo profesional. José Luis Castillo, papá de Christian, Humberto Soto, Antonio DeMarco, Cristóbal Cruz, Ricardo castillo y Ernesto Zepeda son algunos de los peleadores que también subirán al ring.

Con el lleno garantizado, se espera un gran ambiente en las gradas del inmueble para ver a los multicampeones Chávez y Arce, quienes se encargaron de calentar su encuentro durante toda la semana de manera divertida, amenazando incluso con noquearse en el ring tijuanense.

“Me siento contento -dijo Chávez-, sobre todo de ver que Cristian (volteó a verlo, a sólo tres asientos de él) se encuentre en buen estado. La verdad, estábamos muy preocupados por él. Cuando me dijeron de hacer la exhibición, a pesar de ya no estar apto para subirme a un ring, acepté porque conozco a José Luis, que me ayudó muchísimos años (como sparring), cuando yo era campeón del mundo.

“No lo pensé dos veces; ha sido muy difícil para mí volver a subirme al ring, porque como se me vinieron encima todos los achaques. La verdad, siempre he tenido el hábito de salir a correr, de hacer ejercicio”.

Y, enseguida, bromeó: “Pero parece que cuando me dijeron vas en exhibición, no sé si fue por miedo cuando me dijeron que iba con el ‘Travieso’. Dije ‘jijo de su chin... ma... ese Travieso es más malo que la chin..., pero de perdida tira chingadazos. ¿No hay una más peladita? Me dijeron ‘es el más malito”.

El “Travieso” señaló: “Para que la gente no se confunda, Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, nadie se compara con él. Aunque yo sea cinco veces campeón mundial, no le llego ni a los talones, ni nadie”.

(Con información de ESPN y Notifight)