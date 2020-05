DÍA DE LAS MADRES

Julio Preciado adelanta el festejo a las mamás con una serenata virtual

El cantante mazatleco ofrece un concierto de más de una hora acompañado de varios amigos y el Mariachi Continental, en cual fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales

Melissa Sánchez

En estos tiempos de pandemia, en que incluso el festejo del Día de las Madres se ve afectado por la recomendación de mantener sana distancia, Julio Preciado tuvo la idea de celebrar a las mamás de una forma diferente: con una serenata virtual.

En vísperas de esta fecha especial, el cantante mazatleco ofreció un concierto de más de una hora acompañado de varios amigos y el Mariachi Continental, en cual fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales.

Julio Preciado reunió a Polita Ortega, Claudio Alcaraz, Toño Lizárraga y Rogelio Toledo, para consentir a las mamás con temas que han sido un éxito en su voz y en la de otras agrupaciones, y donde no podía haber otra manera de comenzar que con las tradicionales "Mañanitas".

La serenata continuó con "Si tengo a mi madre", tras la cual el intérprete hizo una pausa para reflexionar sobre los duros momentos que se viven por la contingencia sanitaria del Covid-19, que mantiene a la población en confinamiento, una de las razones de hacer este concierto de manera virtual.

"La gente que nos dedicamos a la música no sabemos con exactitud cuándo vayamos a volver a trabajar, por los (eventos) masivos en que trabajamos. No son bailes de 100 gentes ni de 200, son bailes de 20 mil, 15 mil, 10 mil gentes, y la verdad es que vemos un futuro no muy promisorio para nosotros", admitió.

Toño Lizárraga, ex vocalista de La Original Banda El Limón, comentó sobre la situación de los músicos que se observan en los semáforos de Mazatlán y familias del gremio que están sufriendo la falta de ingresos.

"Ojalá que ya pronto se restablezca, más que todo por la gente de las colonias populares, la gente que vive al día, creo que eso es lo más importante", le respondió Julio.

Y para reavivar los ánimos, el cantante prosiguió su serenata con "Si nos dejan", para darle paso a Rogelio Toledo, vocalista de Los Ex de la Banda, quien interpretó "Cuando yo quería ser grande", seguido del Mariachi Continental con "El aventurero".

Julio retomó el micrófono para cantar "Hermoso cariño", donde aprovechó para agradecer a su hija Yuliana Preciado el haberle donado el riñón que le salvó la vida.

La tarde siguió entre charlas de los cantantes y muchos más temas musicales para todas las mamás, como "Mírame", de la autoría de Julio Preciado, que interpretó Claudio Alcaraz.

Julio y Polita hicieron dueto con "El destino", tema famoso en voz de Juan Gabriel y Rocío Durcal.

En la serenata también sonaron "No llega el olvido", "Madrecita querida", "Amor eterno" y "Como este loco", para cerrar con "El sinaloense", no sin antes ofrecer un mensaje para sus seguidores.

"Quédense en sus casas, disfruten la vida, va a haber muchos días de las madres por delante, así que por favor cuiden a mamá, no la pongan en riesgo, vamos a llevarle todo el cariño pero con su sana distancia, y más que todo cuidándola, que es lo más importante", expresó Julio.