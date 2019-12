Julio Preciado celebra un aÃ±o de vidaÂ 

Julio Preciado celebra un año de vida

El cantante cumple 53 años, pero hace un año que se debatió entre la vida y la muerte. Hace fiesta a un mes de que se le realice el trasplante de riñón que necesita

Fernando Espinoza

02/12/2019 | 11:30 AM

Julio Preciado hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños, con tres bandas invitadas, y un salón decorado por su hija Yuliana Preciado, sin embargo, en el lugar, ni en las invitaciones, venía el número de años que cumplió, y cuando sus invitados o la prensa le preguntó, dijo que festeja un año de vida, pues precisamente el año pasado tuvo que cancelar su festejo porque se encontraba internado en un hospital luchando por su vida.

A la fiesta asistieron familiares, amigos, prensa local, nacional e internacional, quienes cantaron con Los Kids, quienes interpretaron temas como Tu cárcel, Chiquilla bonita, Quiéreme, y un buen número de temas que fueron éxitos de Los Bukis.

Julio Preciado tomó el micrófono y agradeció a los asistentes, y volvió a recalcar que se encontraba festejando un año de vida.

“Me preguntan que si cuantos años tengo, ya saben, no se hagan, pero en realidad cumplo un año, este nuevo años que Dios me dio la oportunidad de seguir aquí, con ustedes, festejando, cantando, poder seguir trabajando, y quiero que bailen, yo no puedo, pero quiero verlos”, dijo Julio Preciado, desde su mesa donde pasó sentado la mayor parte del tiempo.

El humor llegó a la fiesta con Daniel Herrera, que con su personaje de Doña Pepona, el conductor mazatleco, que trabaja para Bandamax, hizo un show con canciones de Laura León y Paquita “La del Barrio”, pero fueron sus monólogos los que desataron las carcajadas entre los invitados.

La Sonora Dinamita llegó para prender el baile, son varios los grupos que usan este nombre, sin embargo ellos se presentaron como los “originales”. Pararon a la gente de sus asientos con cumbias como Que bello, A mover la colita, El viejo del sombrerón y La Cortina.