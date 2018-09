Julio Preciado graba temas rancheritos

El cantante trabaja sin descanso a pesar que acaba de estar hospitalizado

Fernando Espinoza

“Todavía hay Julio Preciado para rato”, dijo “Gigante de la banda” durante la grabación de los videos musicales de un disco que estrenará en los próximos días.

Aún no se cumplen ni 15 días de que Julio Preciado estuvo internado en un conocido hospital privado de Mazatlán a causa de neumonía y principios de parálisis facial, y ahora, se encuentra grabando los videos de algunos covers de temas como “Las casas de madera” y “Perdón por las lágrimas ”.

- [ ] “Estos temas que estoy preparando los grabé con norteño del clásico, con puro acordeón, bajo sexto y bajo, y muy a mi estilo, aunque no dejan de ser covers los adapte muy a mi manera, me acodé mucho de lo que me pasó con el disco en homenaje a Ramon Ayala, había gente que no conocía las canciones y pensaba que era inéditas, porque el amor que yo les pongo las hace diferentes”, dijo Julio Preciado a mitad de las grabaciones.

Prevé que el disco este listo y disponible para el público en un máximo de 15 días.

En cuanto a su estado de salud dijo que se siente muy bien, y espera que este viernes los resultados que le entregue el doctor le sean favorables, sin embargo no piensa dejar de trabajar, y se prepara para su próxima presentación este 29 de septiembre en el Estado de México.

“Estoy muy bien, bueno me siento muy bien, falta lo que digan los estudios, si estuvo fuerte, estuve en cama varios días, pero hay que trabajar y hacer lo que nos gusta, sino que caso tiene estar bien, vienen muchas sorpresas. Tuve principios de neumonía, y luego como parálisis facial, y se me vino todo encima una cosa tras otra”, explicó el cantante.

De la mano de El Recodo

A pesar que ya son 20 años de que Julio Preciado salió de Banda El Recodo los lazos no se han roto, tanto que participó en el disco del 80 aniversario de la banda, mismo que se acaba de reestrenarse esta semana.

Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, fue uno de sus amigos que fue a visitarlo en el hospital, ahí hablaron sobre una presentación juntos que prepara la agrupación en Mazatlán, entre otro temas.

“Poncho me dijo que me iba a llevar a la casa al nuevo vocalista de la para que le diera el visto bueno, no lo conozco aún, pero sé que escogieron bien y les deseo mucho éxito. Hablamos de muchas cosas, que no era el mejor lugar para hacerlo pero se dió, y se vienen algunas cosas”, agregó.

Para finalizar, el cantante se dijo dispuesto en presentarse con la banda o participar en cualquier otro proyecto que le proponga la gente de El Recodo.