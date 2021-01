Rgional Mexicano

Julio Preciado lanzará a su hija como cantante

El Gigante de la banda pretende dejar los escenarios con una gira del Adiós, pero le dejará su lugar a Yuliana Preciado

Fernando Espinoza

19/01/2021 | 10:44 AM

Julio Preciado está preparando su gira del adiós, en cuanto pase la pandemia planea dar una serie de conciertos para retirarse de su trabajo como cantante; pero dejará este lugar a su hija Yuliana Preciado.

El Gigante de la banda adelantó en una entrevista en vivo con TV Notas Live, misma que compartió en su cuenta de Facebook, que acaba de descubrir que su hija canta, algo que lo sorprendió pues el siempre apostó que ninguno de sus tres hijos heredaría su talento musical.

Y aunque el se bajará de los escenarios planea subirla a ella, pero solo si es del agrado del público, pues dice que no se considera un papá cuervo que vea talento donde no lo hay, pero apuesta por Yuliana, y será el próximo mes cuando le den una probadita al público de su talento.

“A mi hija Yuliana le haremos una prueba en el mes de febrero, vamos a subirla a redes sociales, si a la gente le gusta y le satisface su trabajo le sigo, si no, no pasa nada, no soy de los aferrados, que ‘no mi hija tiene que cantar’, creo que aquí la última palabra la tiene la última palabra”, destacó Julio Preciado durante la entrevista.

Agregó que lanzar a su hija también le permitirá lanzar a nuevos talentos, pues planea buscar a jóvenes y crear su propia promotora, pues dice que ahora ya no es difícil darlos a conocer esto gracias a las redes sociales.

“Ahorita no están difícil, nos ayuda a tener un parámetro de cada persona que deseas ayudar, no necesitan mucha inversión, antes tenías que invertir millones y millones de pesos para hacer un video, y grabar una canción, ahorita, ¡Bendito Dios!, haces un video normal y lo subes a redes y de ahí depende todo lo que se desprenda”, dijo.

Julio mencionó que para él es muy importante que los nuevos talentos que va apoyar tengan un estilo propio, pues dio ejemplos como Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, Joan Sebastian, Sergio Vega y hasta el mismo, que son voces diferentes, y aunque no sean tan buenos cantantes como Placido Domingo o Pavarotti, dijo que sus voces de diferencian a las de sus compañeros a la hora de cantar.

“De eso se trata la música, que llegues con un estilo propio y que a la gente de guste, yo nunca me imaginé que a la gente le fuera a gustar mi estilo, nunca lo imaginé, y fíjate hasta donde he llegado”, confesó.

Durante la entrevista agregó que gracias a que a dejado de tomar a alcohol, y a los cuidados que ha tenido tratando sus enfermedades, aunado a los ejercicios que hace en un karaoke que instaló en su casa, está volviendo a alcanzar rangos vocales que hacía mucho tiempo que no lograba.

Están armando un nuevo sindicato de músicos

De la mano de don Germán Lizárraga, Julio Preciado está en proyecto para crear un sindicato de músicos, que pertenezca al sindicato nacional.

“El sindicato de músicos que estaba en Mazatlán tenía alrededor de ocho años que no pertenecía al sindicato nacional, o sea que estaba acéfalo, como quien dice, no tenía el apoyo del gremio nacional”, dijo.

Agregó que el proyecto va muy bien pues ya lograron ser reconocidos como el único sindicato con validez nacional, Germán y él formarán parte de la comisión de Honor y Justicia, el primero será el presidente mientras que él será el secretario.