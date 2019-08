Julio Preciado requiere transplante; agradece a fans que quieran ayudar

Aunque tiene problemas de salud, el cantante no se perdió su presentación en la Feria de Zacatecas

Noroeste / Redacción

El cantante Julio Preciado, ex integrante de La Banda el Recodo, habló acerca de los problemas de salud que lo han afectado últimamente, y aunque no especificó el nombre de su enfermedad, sí comentó que el problema está en uno de sus riñones.

"Voy caminando poquito a poquito, mi problema renal, mi problema con el riñón, es necesario el trasplante... esto no se cura más que con diálisis y un trasplante, los doctores me recomendaron que tengo riñón para año y medio, dos años todavía, que me está funcionando en hemodiálisis", dijo el cantante.

Preciado también mencionó que la donación, según la recomendación de los doctores, sería mejor hecha por un familiar directo, pero que sus hijos no son una opción puesto que podrían llegar a desarrollar el mismo problema que él, publicó infobae.com.

El cantante agradeció a sus seguidores por querer ayudarlo.

"Me están recomendando que la donación me la haga uno de mis hermanos o un familiar cercano. Hijos no, porque puedo heredarles mi problema porque esto es hereditario, entonces si uno de mis hijos me dona el riñón, porque son los más compatibles, mañana o pasado pueden tener el mismo problema que yo y sería más problema que puedan vivir con un solo riñón", manifestó.

Agregó también que tendría que tomarse unos meses para poder tener una recomendación completamente favorable.

"Es un mes antes de la operación estar con muchos cuidados y cuarenta días después, en una zona totalmente esterilizada, ya me contaron todo el numerito y son como tres meses más o menos que voy a estar sin trabajar, pero me garantizan que si acepto el trasplante voy a vivir mi vida al 100 por ciento", mencionó.

También agregó que ya platicó con sus hermanos acerca del tema y de las cinco hermanas y el hermano que tiene, quien termine siendo el más compatible con el cantante estará dispuesto a ayudarlo.

"Lo más importante y que me llena mucho de orgullo, de satisfacción, la gente a través de Facebook, el público, mis fans, hay infinidad de gente que quiere ir a hacerse la prueba a ver si son compatibles conmigo y están dispuestos a donarme el riñón. La verdad creo que eso no lo pago con nada, esas muestras de cariño por parte del público", agregó.

Durante su presentación en la Feria de Zacatecas, se pudieron ver los estragos de su condición puesto que trató de cantar de pie, pero después de un par de canciones se disculpó con el público pues tuvo que sentarse para poder continuar con su concierto.

Julio Preciado fue el vocalista de La Banda el Recodo desde 1991 a 1998, después se dedicó a su carrera como solista, y colaboró con artistas como Camilo Sesto, Cornelio Reyna y Juan Gabriel.

Recientemente, el cantante de banda admitió que fue gracias a Juan Gabriel que decidió comenzar su carrera como solista.

"Si alguien es el culpable de que Julio Preciado esté sentado aquí este momento como solista es Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Fue él el que me dijo 'Julio, ya es el momento que te vayas de la Banda El Recodo cabrón, órale que te vaya bien, ahí tienes todo mi apoyo, y vamos, yo te voy a apoyar", confesó.