Julio Preciado revela que tuvo dengue; venderá casa para recuperar dinero tras hospitalizaciones

Después de varios padecimientos que tuvo este 2020, el cantante mazatleco señala que hace un mes se contagió de dengue

Noroeste / Redacción

Sin duda, el 2020 fue un año complicado para muchas personas, entre ellas para Julio Preciado, quien tuvo que acudir en diversas ocasiones al hospital e incluso estar internado debido a problemas de salud que presentó como neumonía, un absceso en los testículos y un trasplante de riñón.

Ahora, el cantante reveló que hace poco se contagió de dengue.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Julio reveló que hace un mes tuvo que ir al hospital porque se contagió de dengue, enfermedad que le hizo realizar muchos gastos, aunados a los que anteriormente había realizado por sus estancias en centros médicos.

“Aguantando el último tramo del 2020 que ha sido muy duro desde el 13 de enero a la fecha. Fue difícil aguantarme 30 días acostado en la cama, después de estar sano”, contó el cantante mazatleco.

Julio Preciado mencionó que no quiso que el público se enterara que de nueva cuenta estaba enfermo, publicó milenio.com.

“Lo último que me pegó fue dengue en el mes de noviembre, pero ya no quise publicarlo porque la gente va a decir que estoy salado y ya no van a venir ni a saludarme. No podía sacarlo de manera normal porque el dengue cuando te pica el mosco te da fiebre, pero para mí no está permitido por mi trasplante", dijo.

El cantante se sinceró y admitió que llegó a pensar en la muerte y que incluso le reclamó a Dios.

“No quise que se hiciera público y fue una etapa difícil el último tramo en el que empiezas a renegarle a Dios (..), si ya había sufrido con el riñón y otra vez en cama, pero Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros”.

Ante los gastos médicos que realizó a lo largo de este año, el sinaloense mencionó que debido a esto venderá una de sus propiedades.

“No he tenido que vender ninguna de mis propiedades, pero estamos por vender una porque es para remediar los males, es para poder salir adelante el mes de enero y febrero", indicó.

Julio expresó que tras las enfermedades que lo aquejaron este año y los gastos que hizo, su capital disminuyó.

“Después de esta enfermedad no puedo decir que ya me puedo morir tranquilo porque ya no tengo el capital que tenía antes y no sé cómo le hemos hecho, pero hemos salido adelante”, comentó.