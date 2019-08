SUEÑO CUMPLIDO

Julio Preciado visita a Jonathan y le canta

Una vez más, el cantante da muestra de su sensibilidad al visitar al niño michoacano, que padece de cáncer terminal y se encuentra en Mazatlán para conocer el mar

Fernando Espinoza

Jonathan se está tomando un respiro en su lucha contra el cáncer y está cumpliendo varios de sus sueños. Gracias a la generosidad de una aerolínea, que hizo posible que viajara a Mazatlán para cumplir su sueño de conocer el mar, y luego en el puerto, su familia aprovechó para contactar al cantante Julio Preciado y pedirle que fuera a conocerlo.

Haciendo uso de las redes sociales, la familia del pequeño contactó al Gigante de la Banda y le hizo saber del deseo de conocerlo y oírlo cantar en vivo. Aunque Julio Preciado se encontraba muy ocupado realizando la campaña El Mochilazo 2019, en la que colecta mochilas para niños de escasos recursos, se hizo de tiempo para ir al hotel donde están hospedados Jonathan y su familia.

En los brazos de su padre, Juan Carlos Mondragón, y acompañado por su mamá, María Magdalena Venegas, Jonathan se encontró con Julio en la recepción del hotel de la Zona Dorada. De manos del cantante recibió dos gorras oficiales, discos y un caluroso abrazo.

“Se la ha pasado muy contento mi niño. Todos son muy calurosos aquí en Mazatlán, nos han recibido con mucho amor, no quiere salir del mar ni de la alberca; él quiere estar ahí todo el día. No tengo palabras para agradecerles a todos. De corazón, gracias, y gracias a Julio por su visita”, dijo la emocionada madre.

A petición de los familiares que acompañan a Jonathan, Julio Preciado cantó dos estrofas a capela de los temas Acábame de matar y Dos hojas sin rumbo, éxitos que cosechó en su trayectoria como vocalista de Banda El Recodo. El cantante se dijo contento de conocer al pequeño, quien lucha por su vida, y agregó que él también atravesó por una etapa delicada de salud.

“La verdad que vengo de todo corazón. Tengo muchas cosas que hacer ahorita, estoy con el Mochilazo, que tiene como meta juntar 2 mil mochilas; ya llevo un poco más de mil, que son también para niños de Mazatlán, a pesar de que no he estado muy bien de salud, creo que venir ha valido la pena. Dios me lo ha permitido porque realmente mi caso estuvo complicado. Estuve ocho días en terapia intensiva en etapa terminal. La verdad, la libré. Creo que Dios tiene algo todavía para mí”, expresó conmovido el también productor musical.

Jonathan y su familia se regresan este domingo a Michoacán, de donde son originarios, por lo que Julio se comprometió a volver con más tiempo para charlar con el niño y llevarle unos regalos, mostrando así que es un hombre sensible y con gran empatía.

UN ARTISTA EMPÁTICO

Quien mejor que Julio Preciado para comprender la situación del niño, pues el cantante ha estado en terapia intensiva en dos ocasiones y ha salido adelante gracias a las demostraciones de afecto de su familia y admiradores.

¡Y ‘pega’ el Mochilazo 2019!

Todo un éxito ha resultado la campaña Mochilazo 2019, misma que realiza el cantante Julio Preciado, con la meta de reunir 2 mil mochilas para los niños de bajos recursos en Mazatlán. El cantante hizo un llamado a sus colegas para que se sumaran.

“Ya vino El Mimoso y donó 100 mochilas, también vinieron de la oficina de Jorge Medina a donar. Han venido empresarios. De todos y todas, las mochilas son bienvenidas”, compartió Julio Preciado durante la jornada que durara hasta las 17:00 horas de este jueves, con la participación de varios medios de comunicación electrónicos como colaboradores.

Este es ya el segundo año que el intérprete realiza esta campaña, pero desde hace 15 años él empezó a colaborar con la campaña de recolección de mochilas, A Echarle Ganas, realizada anualmente por Editorial Noroeste, con generosas donaciones.