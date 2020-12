Julio Preciado y Germán Lizárraga llaman a la gente a cuidarse del Covid-19

la gente debe cuidarse en las calles y proteger a su familia del coronavirus, dicen los músicos mazatlecos

Belizario Reyes

Un llamado a la población a que haga caso a las disposiciones sanitarias y evite aglomeraciones para prevenir el contagio del Covid-19, hicieron el cantante Julio Preciado y el líder de la banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga.

"Yo quisiera cerrar el año trabajando, desgraciadamente no se puede, no se puede y si seguimos así como está Guadalajara, como está la Ciudad de México, está impresionante la verdad, la gente no quiere hacer caso, inclusive aquí mismo en Mazatlán con la Juárez y el Centro la verdad yo no veo una solución a corto plazo", agregó Julio Preciado en entrevista ante personal de medios de comunicación.

Dijo que en su caso le toca ponerse la vacuna del Covid-19 en la primera etapa por tratarse de una persona de alto riesgo, está obligado a ello, pero prefiere mil veces que le pegue dolor de huesos o alguna otra reacción que la puedan curar a morirse de coronavirus, porque es muy doloroso.

"A mí me tocó estar un día allá en Guadalajara en el área Covid cuando dijeron que ya tenía Covid, nada más salió que era neumonía y es horrible estar solo, solo, solo porque la enfermera nada más llegaba, te daba los medicamentos, te cambiaban los sueros y adiós, no, ¿hija y el doctor qué dice?, al rato llega, él va hablar con usted, porque se vuelven hasta inhumanos las personas que están en esas áreas, porque obviamente es mucho el trabajo y ver que la gente no se cuida", reiteró el cantante.

Recalcó que si se le pide a las personas que se cuiden y no hacen caso, es porque no les ha tocado que algún familiar cercano padezca de Covid-19.

"La verdad si hablas y no se cuidan es porque no les ha tocado un familiar cercano, la verdad, yo he perdido este año a muchos, pero muchos amigos, la verdad, inclusive doctores amigos míos que han fallecido y la verdad que es muy doloroso ver ese panorama tan gris, y más para las enfermeras, la gente que trabaja ahí, afanadores y todo eso, pónganse a pensar un poquito en todo eso", subrayó.

"Pónganse a pensar el día de mañana que estén cenando en sus casas (en la Noche Buena) si están respetando las medidas de seguridad, de higiene, lo que debemos hacer todos, porque es para todos, en esos voluntarios que están en los hospitales públicos como privados que no van a estar con su familia por estar cuidando a gente que por no tener los cuidados adecuados está internada en un hospital".

JULIO PRECIADO PADECIÓ DENGUE

También expresó que después de pasar 32 días de encierro por padecer dengue, parece que ya va a cerrar bien el año, pues como le realizaron un trasplante no puede sacar el dengue por medio de la calentura, pues si ésta sume arriba de los 39 grados, corre el riesgo de perder el trasplante, por lo que con los inmunodepresores le mantenían la temperatura a 36.5 grados y le daban la medicina, pero no le funcionaban al ritmo que deberían hacerlo porque no le podía dar fiebre ni nada por el estilo.

"Así es que ya tengo cinco, seis días que ya estoy, que me siento bien, inclusive el día de mi cumpleaños, mis hermanas y mi esposa organizaron una comida y dije que no se cancelara (a pesar de que no podía estar presente por su enfermedad), me la pasé viendo por las cámaras de vigilancia, me tocaba ver que estaban afuera conviviendo, pero yo no pude hacerlo, pero parece que ya Dios me soltó ahora sí el castigo y parece que ahí voy, dicen que Dios le da las peores batallas a los mejores guerreros, ahora sí que creo que le demostré que soy un gran guerrero", reiteró el cantante mazatleco.

LOS PROYECTOS

También dijo que para el próximo año tiene muchos proyectos, ya se tienen los contactos con la Banda de El Recodo, que le está tramitando la visa y se espera que llegue en enero, y ya que abran las puertas en Estados Unidos, donde al parecer allá sí van a vacunar masivamente, si de verdad les funciona ya se podrá estar trabajando allá en febrero o marzo.

"Aquí en México yo no creo que se vayan a destapar los bailes porque la gente no se cuida, eso es lo que tengo pensado, tengo un proyecto importante con dos jóvenes talentos que salieron a través del reality Buscando a las Estrellas, tengo un plan de grabar a mi hija Yuliana, hasta hace tres días me di cuenta que cantaba, así es que grata sorpresa, vamos a aprovechar que viene el primero y segundo lugar de Buscando a las Estrellas para meterla al estudio también a ella", recalcó, entre otros puntos.

SE ACABÓ EL GUARDATITO: GERMÁN

Por su parte Germán Lizárraga, líder de la Banda de Música Estrellas de Sinaloa e hijo primogénito del fundador de la Banda El Recordo, Cruz Lizárraga, pidió en entrevista por separado que se cuide cada una de las personas y que cuide a quienes están con ella para salir de la pandemia del Covid-19.

"Lo que podemos hacer es cuidarnos lo más que podamos, cuidarnos nosotros y cuidar a las personas que están con nosotros, si no lo hacemos así no vamos a llegar adelante, aquí en Mazatlán a pesar de que es un puerto turístico han estado bajando mucho los contagios, lo cual nos da mucho gusto, ...ojalá pronto lo pongan en verde".

También dijo que los ocho meses que van de la pandemia han sido muy difíciles para los músicos, quienes están con la Banda Estrellas de Sinaloa al principio los ayudó un poco, pero el problema de no poder trabajar se alargó tanto que ya no se pudo hacer más.

"También a nosotros si teníamos un guardadito por ahí se nos terminó, yo lamento mucho que tengan que salir a la playa, inclusive a las esquinas a pedir limosna, se puede decir, porque esto ha sido muy difícil y estamos buscando la forma de que todo eso que dijeron que iban a ayudar nunca llegó, pero finalmente han buscado la manera ellos de trabajar".