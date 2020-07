Julio Torri será homenajeado por la Academia Mexicana de la Lengua

En la conmemoración, que se realizará de manera virtual, participarán 18 académicos de la lengua cuyo interés común es resaltar la obra del editor, abogado y profesor que, a decir de Jesús Silva-Herzog Márquez, es un “personaje excéntrico” y “creador de una obra extraordinaria en las letras mexicanas”

Noroeste / Redacción

01/07/2020 | 08:10 AM

MÉXICO._ A lo largo de todo julio, la Academia Mexicana de la Lengua (AML) rendirá homenaje a Julio Torri por el 50 aniversario de su muerte.

En la conmemoración, que se realizará de manera virtual, participarán 18 académicos de la lengua cuyo interés común es resaltar la obra del editor, abogado y profesor que, a decir de Jesús Silva-Herzog Márquez, es un “personaje excéntrico” y “creador de una obra extraordinaria en las letras mexicanas”.

El autor de “De fusilamientos”, que fue integrante del Ateneo de la Juventud, es considerado una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, pero leído por sólo un reducido grupo de lectores, por lo que este homenaje busca dar a conocer su obra, que sea revalorada y leída por un público mucho más amplio que el que lo lee ahora.

“El propio Julio Torri fue un escritor que no quiso ser protagonista, era un hombre de una gran modestia, de una gran marginalidad deliberada, en muchos de sus textos se nota este deseo de no figurar, de hacer un trabajo marginal, subliminal; pero no creo que se le haya olvidado, lo que sucede es que se convirtió en una especie de autor de culto que solamente unos iniciados conocían y valoraban y lo que queremos es que sea un escritor reconocido de una manera más amplia&rdquo, afirma Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua.

La @AMLengua le rendirá un homenaje a Julio Torri durante el mes de #julio. Como parte del programa, se han incluido 21 cápsulas grabadas por integrantes de la AML, la cuales serán difundidas a partir de hoy.#JulioDeJulioTorri Lee la nota👇https://t.co/yMvHF41Y29 Vía @Reforma — AML (@AMLengua) July 1, 2020

El escritor y académico de la UNAM señala que Torri ha estado en la marginalidad quizás por la escasez de su obra, pero eso nada tiene que ver con su valía, pues aunque en términos cuantitativos su obra es reducida, en términos cualitativos es realmente muy importante, por lo que considera que merece una revaloración, una revisión para colocarlo en el lugar más grande que debe ocupar en la historia de la literatura mexicana.

Gonzalo Celorio asegura que lo que tienen en común todos estos testimonios es la consideración de que la obra de Torri es de gran importancia a pesar de su brevedad, “es una obra breve, no nada más por escasa, sino porque cada uno de los textos que configuran su obra en general son textos breves, es un gran cultor de la economía literaria y, en este sentido, Julio Torri está emparentado con escritores tan importantes en la literatura hispanoamericana como Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso y Juan José Arreola, que son estos escritores que tienen una gran economía verbal, que hacen de la brevedad una excelencia”.

A partir de miércoles y hasta el 31 de julio, casi todos los días, en las redes sociales de la Academia con el #julioDeJulioTorri, el público podrá disfrutar de 21 cápsulas donde académicos como Gonzalo Celorio, Mauricio Beuchot, Vicente Quirarte, Diego Valadés, Concepción Company Company, Fernando Serrano Migallón, Germán Viveros, Roger Bartra, Rosa Beltrán, Alejandro Higashi, Jorge Ruiz Dueñas y Sara Poot Herrera compartirán reflexiones, anécdotas y fragmentos de textos imprescindibles de Torri, como De fusilamientos, De funerales o La bicicleta.

El jueves 9 de julio, en la página de Facebook de la AML se transmitirá el conversatorio remoto entre Margo Glantz, Felipe Garrido, Adolfo Castañón, Javier Garciadiego y Liliana Weinberg, coordinado por Jesús Silva-Herzog Márquez, que confirmará lo que dice Celorio, que Torri es un escritor que se parece más a la labor del escultor que a la labor del pintor, “su literatura da la impresión de que quita más de lo que pone”.