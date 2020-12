BEISBOL

Julio Urías, ejemplo de disciplina y éxitos que nos enorgullece como sinaloenses: Quirino Ordaz

El gobernador convivió con el pítcher de los Dodgers de Los Ángeles, con el que conquistó la Serie Mundial 2020

Noroeste / Redacción

27/12/2020 | 11:14 AM

LA HIGUERITA, Culiacán._ Para reconocer el triunfo del beisbolista profesional Julio César Urías, quien contribuyó con su efectivo pitcheo a que Los Dodgers de Los Ángeles ganaran su séptima Serie Mundial en octubre pasado, el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel visitó la casa del deportista sinaloense para felicitarlo personalmente por poner en alto el nombre de Sinaloa, y realizó una serie de compromisos que incluyen la rehabilitación del campo deportivo de esta comunidad, y la pavimentación de su calle principal.

Durante este encuentro cercano que sostuvo el gobernador con el bigleaguer sinaloense y su familia, Julio Urías compartió su experiencia en cuanto a la preparación y entrenamiento que realizaron previo a esta gran competencia que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre ante los Rays de Tampa Bay, donde resultaron ganadores en seis juegos, tras de 32 años de sequía campeonil.

Durante esta amistosa charla, Quirino Ordaz felicitó al deportista por poner en alto el nombre de Sinaloa, el cual señaló, fue el resultado del entrenamiento y la disciplina, pero sobre todo la concentración para proponerse metas y cumplirlas.

“Bien contento con la oportunidad de tener a Julio aquí en Sinaloa, en Culiacán, en su casa, su tierra, con los suyos. Sinaloa es tierra de gente talentosa, campeona y lo que queremos es que todos andemos en esa ruta, de demostrarle al mundo lo que es Sinaloa”, dijo.

‘The Teenager’ como se hizo conocido ante la afición angelina, agradeció al gobernador Quirino Ordaz que volteara a ver a la Higuerita, pues ha sido una comunidad abandonada por las autoridades, solicitándole su apoyo para rehabilitar el campo de béisbol de la sindicatura, el cual contribuyó en forjarlo como deportista cuando entrenaba desde pequeño en este lugar, y que sin duda, dijo, servirá como inspiración a muchos más.

“Encantado y agradecerle por estar aquí en la casa con toda la familia, encantado de estar aquí en mi tierra, en Culiacán otra vez, con la gente que me ha apoyado. Aquí hay muchos niños de bajos recursos, es muy fácil desviarse por los caminos que no hay que desviarse; la ayuda no va a ser para mí, es para los niños”, mencionó.

En respuesta, el gobernador Quirino Ordaz expresó que en honor a los éxitos deportivos de Julio Urías y a la comunidad donde creció, prometió remodelar el campo de béisbol y además pavimentar la calle principal.

Después de este encuentro, el gobernador Quirino Ordaz y Julio Urías se trasladaron al campo de béisbol de esta comunidad donde realizaron un recorrido para constatar su estado y dar instrucciones para iniciar con el proyecto de remodelación.