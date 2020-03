BEISBOL

Julio Urías le rompió la mandíbula a Willie Calhoun, en juego de pretemporada de Grandes Ligas

El zurdo sinaloense sacó un misil de 95mph que se estrelló pleno en el rostro de su ex compañero en los Dodgers de Oklahoma City

Noroeste / Redacción

Momentos de drama se vivieron en el encuentro de pretemporada entre Dodgers y Rangers, debido al fuerte golpe que le propinó el lanzador mexicano Julio Urías a su excompañero Willie Calhoun, con quien coincidió en los Dodgers de Oklahoma City en 2017.

Apenas en la primera entrada, el jugador de los Dodgers lanzó un misil a 95 millas por hora que se estrelló en la mandíbula de Calhoun, quien de inmediato se fue al suelo por la potencia del contacto.

Los servicios médicos debieron ingresar para atender al exprospecto de los Dodgers, quien fue sacado del campo sangrando profundamente y posteriormente fue trasladado a un hospital en donde se le diagnosticó la mandíbula roda.

Aunque Urías jugó hasta la tercera entrada y ponchó a tres en el triunfo de 9-8 de Rangers sobre Dodgers, afirmó que no se sintió cómodo y estuvo fuera de sí por el golpe que le dio a Calhoun, a quien prometió que le ofrecería sus disculpas personalmente.

“El segundo inning realmente no la pasé bien, no me sentía yo mismo. Nunca había estado en una situación así. Fue bien difícil. De verdad era como si no fuera yo quien estaba lanzando”, aseguró Julio.