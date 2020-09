Julio Urías se salva del descalabro ante Rockies

LOS ÁNGELES._ El lanzador sinaloense Julio César Urías salió sin decisión en el encuentro que disputan los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado.

Urías (3-1) aguantó en la lomita 4.1 entradas en las que toleró cinco imparables y cuatro anotaciones, regaló dos bases por bolas y recetó seis ponches, e hizo 77 lanzamientos.

Dejó el juego perdido, pero el culiacanense se salvó del descalabro cuando Dodgers hizo dos carreras en la parte baja de la quinta entrada cuando Corey Seager disparó cuadrangular con hombre a bordo para poner 4-4 la pizarra.

Corey does it again! pic.twitter.com/M4rBQTKVhu