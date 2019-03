Julión Álvarez está feliz de ser papá

Maria Isabel, su hija, acompañó al cantante en el Juego de Estrellas, en Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Una sensación imposible de describir es para el cantante Julión Álvarez la experiencia de ser papá.

Maria Isabel, su hija, lo acompañó al estadio con una playera en apoyo a su papá.

A la par sigue trabajando contra corriente para salir de sacudidas que ha vivido, y trabaja por donde puede.

“He estado varios días fuera de mi casa, por eso pedí que me trajeran a mi bebé al estadio, tengo muchas ganas de verla, y aquí va andar. Realmente no puedo describir lo que siento, es algo muy bonito, algo que no tiene comparación con nada, trato de pasar cada día que puedo con ella y darle todo”, dijo el cantante en entrevista.

Se dijo feliz por participar en el Juego de Estrellas, darse un espacio en su agenda de trabajo, que además de los conciertos, trabaja buscando nuevas plataformas y estrategias para hacerle llegar su música a la gente, que por su problema con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede estar en las plataformas digitales como Spotify, iTunes o Youtube.

“Hemos estado en todas las ediciones del Juego de las Estrellas, nos emociona saber que somos invitados, que son parte de esto, porque nos divertimos mucho, convivimos, y el público también sale ganón porque es un evento muy bonito”, añadió.

De hecho, se acaba de estrenar junto al grupo Somos 3 un tema que ya está en el canal de Youtube de la joven agrupación integrada por Isamar, Yannick y Alonso.

“Somos 3 son unos amigos que los conozco desde hace dos o tres añitos, pero hace como un año y medio pudimos grabar el tema ‘Te soñé’, y gracias a Dios pudimos sacarlo y ponerlo en manos de público y ha sido muy apoyado”, compartió.